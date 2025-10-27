Es tendencia:
Lionel Messi reveló qué tiene que pasar para confirmar su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Pese a que cada vez falta menos para la próxima Copa del Mundo, el astro argentino de Inter Miami sigue sin dar el sí definitivo.

Por Gabriel Casazza

Lionel Messi, de 38 años de edad.
Se aproxima el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En junio próximo, el certamen futbolístico más importante de todos volverá a cautivar a propios y extraños y a paralizar el planeta entero. En ese contexto, la Selección Argentina intentará defender la conquista que tuvo lugar hace menos de tres años en Qatar.

Así las cosas, el foco está puesto en Lionel Messi. Sucede que, con nada más ni nada menos que 38 años de edad, La Pulga sigue completamente vigente, no solamente en la Albiceleste sino también en Inter Miami. Por ello es que prácticamente nadie pone en duda su presencia en el Mundial que se disputará en Norteamérica.

Sin embargo, el oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, sigue optando por no confirmar su presencia en el próximo Mundial. Por el contrario, el surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario y con pasado también en Barcelona y Paris Saint-Germain se muestra cauteloso y comparte algunos criterios a tener en cuenta.

En las últimas horas, Messi le brindó declaraciones a ‘NBC News’. Y, en las mismas, quien es considerado por la mayoría como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos exteriorizó sus ganas de estar en la que sería su sexta Copa del Mundo tras ver acción en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Lionel Messi en Inter Miami. (Foto: Getty)

De todos modos, al mismo tiempo, Messi señaló que deben darse una serie de realidades para que él considere que puede representar correctamente a la Selección Argentina en dicho torneo. Básicamente, el rosarino quiere verse en óptimas condiciones para ser útil al equipo comandado estratégicamente por Lionel Scaloni.

“¿Jugar el Mundial 2026? Todavía no lo sé. Me gustaría estar en el Mundial y en un buen nivel, ser importante y ayudar a mi selección”, comenzó manifestando Messi. En definitiva, a diferencia de lo que opinan y deslizan todos, el crack prefiere no ilusionar en vano hasta no estar completamente seguro de que podrá estar lúcido.

“Eso lo evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con el Inter Miami. Ahí veré si realmente puedo estar al 100% y si soy capaz de ser útil para el grupo, para la Selección Argentina. Ahí voy a tomar mi decisión”, completó quien comandó a la Albiceleste hacia su tercera conquista en la Copa del mundo en territorio asiático.

DATOS CLAVE

  • El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, Canadá y México a partir de junio próximo.
  • Lionel Messi aún no confirma su presencia en el Mundial, sería su sexta Copa del Mundo.
  • Messi declaró a ‘NBC News’ que su decisión depende de estar al 100% con Inter Miami.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

