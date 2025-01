Los nuevos movimientos de Inter Miami para mayor comodidad de Lionel Messi

El Inter Miami se sigue amoldando de todas las formas para que Lionel Messi se sienta lo más cómodo posible. Tras las incorporaciones de Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, y a la reciente asunción como entrenador de Javier Mascherano, ahora incorporaron a uno de sus formadores en el Barcelona en un puesto de decisión para al armado del plantel.

Se trata de Guillermo Hoyos, que fue entrenador de Leo en La Masía, que asumió como nuevo encargado de operaciones de fútbol de Las Garzas, puesto que hasta entonces era ocupado por Raúl Sanllehí, quien pasará a supervisar los asuntos de relaciones institucionales.

“El movimiento de Raúl (Sanllehí) fue planificado con anterioridad, en coordinación con el cierre de ventana a fines de enero y las múltiples actividades que tiene el equipo con el Mundial de Clubes, el Mundial (2026) y otros temas propios de las relaciones institucionales”, filtró un miembro de la comisión directiva del Inter Miami en conversación con Give Me Sport.

Al respecto, Diario AS recordó unas palabras que obtuvo de Lionel Messi sobre justamente Guillermo Hoyos, para reflejar la buena relación que hay entre ellos: “Lo conozco desde las inferiores de Barcelona, que lo tuve como técnico y fue siempre como mi papá futbolístico. Me ayudó muchísimo desde que llegue al Barça. En todo momento estuvo conmigo. Me enseñó cosas y me llevó a estar donde estoy. Estoy agradecido que sea mi padrino futbolístico”.

Inter Miami sigue su gira por América

Este miércoles el Inter Miami disputará su segundo partido de pretemporada. Luego de vencer en los penales a las Águilas de América en Las Vegas, los dirigidos por Javier Mascherano se medirán al Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima, este miércoles 29 de enero desde las 22:00 horas de Argentina.

Luego, chocarán con el Sporting San Miguelito de Panamá el domingo 2 de febrero, al Olimpia de Honduras el sábado 8 y cerrará su preparación con el Clásico del Sol ante el Orlando City el viernes 14 del mismo mes, todo antes del debut oficial en la temporada pautado para el martes 18 contra el Sporting Kansas City por la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, el estreno en la Major League Soccer 2025 está programado para el 22 de febrero contra el New York City FC en el Estadio Chase, encuentro correspondiente a la primera jornada del calendario de la Conferencia Este.

ver también En México siguen indignados con Lionel Messi: "Perdió nuestro respeto, el lado correcto es CR7"