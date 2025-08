La revelación del hijo de Miguel Ángel Russo acerca de la salud de su padre: “Él no dice nada”

De los cuatro años que Miguel Ángel Russo lleva vividos en Boca, divididos en tres ciclos, este parece ser el momento más delicado. “No estoy acostumbrado a perder en este club“, reconoció el propio DT tras la derrota ante Huracán, haciéndose cargo de la racha de 11 partidos sin victorias. Y a pesar que el foco se encuentra en lo futbolístico, en el mundo Xeneize también llegaron a circular ciertas especulaciones acerca del estado de salud del entrenador.

Con 69 años y una extensa trayectoria, si algo caracteriza a Russo es su habilidad para revelar los detalles justos y necesarios ante cada micrófono. Incluso cuando se trata de cuestiones personales. Por eso, quien salió a respaldarlo fue nada menos que su hijo Ignacio, actual delantero de Tigre, que no anduvo con vueltas y fue tajante ante cualquier rumor sobre el estado físico de su papá.

“Está bien de salud, está contento, está feliz. Obviamente que se hablan muchas cosas de más que varias se inventan, pero el mundo Boca es así“, expresó en diálogo con DSports Radio, reconoció haberse hecho eco de las conjeturas sobre la salud de Miguel.

Y no dudó. “Yo lo veo bien y eso me deja tranquilo. Se habla mucho porque él tampoco dice nada, no tiene por qué hacerlo“, agregó Nacho, sepultando cualquier tipo de hipótesis. Y, fiel al estilo familiar, consideró que la receta mágica se encuentra en el fútbol. “Tiene que tratar de ganar el próximo partido y calmar las cosas que se dicen“, cerró, con una respuesta que calmó las aguas.

Ignacio y Miguel Russo celebrando la consagración de Rosario Central en 2023.

La oportunidad de Boca para apagar el incendio y dar vuelta la página dentro de una cancha será el próximo sábado, en el clásico frente a Racing en la Bombonera, por la cuarta fecha del Clausura. En caso de no quedarse con los tres puntos, el Xeneize alcanzaría los 12 compromisos sin ganar, siendo ocho de ellos correspondientes al ciclo de Russo.

La decisión de Russo previo a enfrentar a Racing

En Boca todos los cañones apuntan a hacerse fuerte de local para festejar un triunfo frente a La Academia. En pos de conseguirlo, Russo consideró que lo más óptimo será entrenar en La Bombonera en la antesala del compromiso. El DT utilizó la misma fórmula previo al empate frente a Unión, cuando Leandro Paredes hizo su debut oficial.¿El motivo para repetirla? Estar lo más cerca posible del hincha para palpar el clima en carne propia.

