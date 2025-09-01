Es tendencia:
Lesiones, grandes actuaciones, una final perdida y el anuncio de un partido histórico con Argentina: así fue el mes de Messi

Durante agosto, La Pulga pasó por varios contextos muy diferentes en Inter Miami. Lamentablemente, la historia no terminó bien en la Leagues Cup.

Por Julián Giacobbe

© Getty ImagesLionel Messi, capitán de Inter Miami.

El mes de Lionel Messi no terminó bien. Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders para ponerle punto final a un agosto que no ofreció demasiada actividad para La Pulga. Entre lesiones y algunas problemáticas, el astro no pudo jugar del todo.

Todo comenzó en aquel partido contra Necaxa, en donde, a los 10 minutos del encuentro, sintió una molestia en el muslo derecho, inmediatamente pidió el cambio y se fue directo al vestuario. Luego, la preocupación continuó y el propio Javier Mascherano dijo que, dentro de lo malo, la lesión era una buena noticia porque no era tan grave y no iba a demorar tanto en volver.

Inter Miami necesitaba a Messi y en cuartos de final de la Leagues Cup, el argentino no vio acción pero estuvo en las gradas. Paralelamente, en la MLS, la suerte no fue tan positiva, ya que hubo una derrota por goleada en el clásico contra Orlando City y el rosarino no dio el presente. En el medio, Franco Mastantuono le envió un guiño eligiendo el dorsal 30 en Real Madrid, aquel de los inicios del crack en Barcelona.

Luego, en medio de algunos cortocircuitos en Inter Miami, Messi volvió y lo hizo de la mejor forma, siendo vital para el 3-1 de Las Garzas contra Los Ángeles Galaxy. Mientras tanto, Lionel Scaloni anunció la convocatoria de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador, con la presencia del fenómeno de 38 años de edad.

A su vez, José Mourinho habló de Messi como el futbolista que más le enseñó en toda su carrera como entrenador. Algo curioso teniendo en cuenta que jamás lo dirigió, pero explicó que tenía que ver con que, en sus enfrentamientos, era cuando más tenía que pensar los partidos. Y, Thomas Müller, histórico verdugo alemán de la Albiceleste, habló de él como el mejor de toda la historia.

En el medio de todo esto, Leo no entrenó a la par de sus compañeros y se perdió dos partidos más: el 2-1 frente a Tigres para avanzar a las semifinales de la Leagues Cup y el empate 1-1 contra DC United por una nueva jornada de la Major League Soccer.

Al volver, Messi fue vital para Inter Miami en la victoria por 3-1 sobre Orlando que significó el pasaje hacia la gran final de la Leagues Cup, aportando un doblete. A su vez, todo esto está condimentado por la confirmación de que La Pulga va a jugar su último partido por Eliminatorias, como local en Argentina, frente a Venezuela.

Y lo dicho: el cierre del mes fue ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup. Los de Mascherano no partían como favoritos y se trató de uno de los peores partidos del 10 desde que está en Norteamérica. Una pena cómo termino, con piñas, broncas y hasta un escupitajo de Luis Suárez.

