Javier Mascherano se refirió al escupitajo de Luis Suárez a un colaborador del Seattle Sounders

El entrenador del Inter Miami no esquivó la pregunta que le hicieron sobre los incidentes entre sus futbolistas y los del Seattle Sounders.

Por Germán Carrara

Getty Images. Javier Mascherano dijo que el escupitajo de Luis Suárez al colaborador de Brian Schmetzer pudo haber sido el resultado de una provocación.
El Inter Miami no pudo ante el Seattle Sounder en la Final de la Leagues Cup que se disputó este domingo 31 de agosto en el Lumen Field. El equipo de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, entre otras figuras, fue superado por 3 a 0 (goles anotados por Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock) y quedó a las orillas de su tercer título oficial.

Pero el resultado del encuentro no fue lo único que se destacó de la velada en la que se definió el certamen organizado en conjunto por la MLS y la Liga MX y avalado por la Concacaf, puesto que varios de los protagonistas se vieron involucrados en conflictos en los que se llegaron a ver diferentes agresiones físicas y verbales.

Como la de Luis Suárez, que fue captado escupiendo a un colaborador del cuerpo técnico de Brian Schmetzer, entrenador del Seattle Sunders. Y al respecto, el que habló del tema al ser consultado en conferencia de prensa post partido, fue Javier Mascherano.

”No tengo nada que decir porque la verdad es que estaba lejos de las acciones y no sé lo que pasó”, dijo el Jefecito en primera instancia, aunque segundos después apuntó: “A nadie le gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, también cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación”.

Por otro lado, en cuanto a lo que fue el juego de la Final de la Leagues Cup, Mascherano desarrolló: “Intentamos ir creciendo, lamentablemente nos marcaron un gol en la primera parte. En el segundo tiempo, mejoramos muchísimo, dominamos, tuvimos ocasiones para poder empatarlo. Al final el resultado 3-0 es demasiado abultado por lo que pasó en el partido“.

Para cerrar, el entrenador argentino remarcó que ya se enfoca en la liga local “Queremos llegar lo más alto posible e intentar ganar la MLS Cup”.

Inter Miami y Seattle se vuelven a ver las caras a mediados de septiembre

Tras el escándalo en la Final de la Leagues Cup, Inter Miami y Seattle Sounders se volverán a ver las caras el próximo martes 16 de septiembre, en este caso por la Major League Soccer en el Estadio Chase de la ciudad de la Florida. De igual modo, antes, las Garzas se medirán a Charlotte el sábado 13 en el Bank of America Stadium.

Inter Miami y Messi sufrieron una goleada ante Seattle Sounders y perdieron la final de la Leagues Cup

germán carrara
Germán Carrara

