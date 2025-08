Tras la suspensión de la MLS que lo indignó, ahora fue la Leagues Cup la que castigó a Messi

Tras perderse el último partido de la MLS previo al receso, ante Cincinnati, por la fecha de suspensión con que se decidió castigar su ausencia en el Juego de las Estrellas al que estaba convocado, Lionel Messi hizo su reaparición con Inter Miami en el estreno por la Leagues Cup, con triunfo 2-1 sobre Atlas de Guadalajara.

Finalizado ese encuentro expuso el accionar de la liga expresando que no lo dejaron jugar, haciendo pública su indignación por esa determinación. Pero el partido del pasado miércoles ante el equipo mexicano también dejó un castigo, aunque indirecto, para el capitán del equipo que conduce Javier Mascherano.

Sucede que la Leagues Cup hizo público un comunicado que sin referirse directamente a él, castiga el accionar de Yassine Cheuko, guardaespaldas de Messi, ingresando al terreno de juego para intervenir cuando jugadores de ambos equipos se disponían a dejar la cancha entre discusiones y empujones tras un final de partido caliente.

“Después del partido Inter Miami vs. Club Atlas del 30 de julio, un miembro de la delegación del club de Inter Miami mostró una conducta inapropiada al ingresar a áreas restringidas sin una credencial oficial del evento. De acuerdo con el Reglamento del Torneo Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario ha suspendido a la persona involucrada de todas las áreas técnicas por el resto de la Leagues Cup 2025 y ha emitido una multa no revelada a Inter Miami“, se notificó desde la organización.

La Leagues Cup suspendió al guardaespaldas de Messi.

Así las cosas, el guardaespaldas de Messi no podrá ingresar al terreno de juego para el partido que Inter Miami disputará este sábado en el Chase Stadium, desde las 20.00 en hora de Argentina, ante Necaxa, equipo que conduce Fernando Gago, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup.

El accionar de Cheuko había generado indignación entre la prensa y los hinchas mexicanos, desde donde se exigía a la Liga MX hacer valer su posición para que la intervención de un agente externo al juego en una situación que, aunque inapropiada, había sido natural del mismo fuera castigada con dureza.

¿Qué se dijo en México?

“Impunidad total. No debe estar en el terreno de juego”, expresó el periodista Álvaro Morales, férreo detractor de Lionel Messi cuanto menos desde el Mundial de Qatar, como respuesta a las imágenes que se compartieron en la cuenta de X de ESPN México, denunciando que Cheuko “empujó” a futbolistas del Atlas.

La referencia a los empujones propinados por parte del guardaespaldas se repitió en la amplia mayoría de los portales mexicanos y los hinchas no tardaron de reaccionar a ese relato. “Por eso y por otras cosas, jamás será el mejor del mundo. Bueno, de hecho ni portándose bien lo será. Pelé, Maradona y Cristiano están por encima de el. Sin contar a Ronaldinho, quien tenía mucho más magia que el”, escribió uno de ellos.

“Frionel Mensso siempre ha jugado con otras reglas, cual es la sorpresa”, comentó otro. “Qué pasó ahí, Liga MX. Messi hace lo que quiere en la MLS, ellos le tienen miedo, pero está mal que ustedes también se dejen mandar por Messi y no defiendan a sus equipos”, se quejó uno más. “¿Qué tiene que hacer aquí el guardaespaldas de Messi? Ok, se entiende lo de cuidarlo de los aficionados, pero la neta aquí no tendría ni que meterse. Sabemos que no pasará nada aunque se meta protesta. Ojalá el Necaxa le gané”, expresó uno más.