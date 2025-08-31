La sentencia de Unai Emery que confirmaría en qué club jugará Dibu Martínez mientras Manchester United espera: “Se terminó el tiempo”

Emiliano Martínez volvió a ubicarse en el centro de la escena del fútbol inglés. Este domingo, su nombre ocupó la primera plana luego de que trascendiera un nuevo intento de Manchester United por contratarlo. Las alarmas se encendieron cuando Dibu ni siquiera apareció en el banco en la goleada 3-0 que Aston Villa sufrió ante Crystal Palace. Y ahora, el propio entrenador, Unai Emery, le puso más misterio con declaraciones que agitan la novela a horas del cierre del mercado.

El dato lo dio Fabrizio Romano: el United busca arquero y ya tiene acuerdo personal con el campeón del mundo. La única traba es el acuerdo entre clubes. En tanto, Emery sorprendió al enviar al neerlandés Marco Bizot a defender los tres palos, alimentando las especulaciones sobre la posible venta de su portero titular.

La decisión del entrenador español no pasó desapercibida. Y tras la derrota, las preguntas fueron inevitables: la razón de la ausencia del argentino, las chances de su salida y quién se postula como reemplazante. No obstante, Emery fue tajante y respondió siempre de la misma forma: “Marco Bizot”.

Sí, en cuestión de segundos repitió tres veces el nombre del arquero neerlandés. Y cuando insistieron, cortó en seco a la periodista que se encontraba entrevistándolo. “Se acabó el tiempo”, remarcó, con un tono un tanto sarcástico, pero que a la vez podrían servir como un guiño que acerque a Dibu al United.

Sea cual sea el final de la historia, lo cierto es que se conocerá pronto: el mercado de pases cierra el 1 de septiembre. Por el momento, Dibu viaja rumbo a Argentina para sumarse a la Selección Argentina, a sabiendas que su boleto de regreso podría ser directamente hacia Manchester. Aunque, en Old Trafford también avanza con Senne Lammens, arquero del Amberes de Bélgica. Horas de definiciones.

