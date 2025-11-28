Es tendencia:
En medio de la polémica, Chiqui Tapia eligió al mejor futbolista de la historia: “Sin dudas”

El presidente de la AFA está envuelto en un escándalo mediático tras la designación del título a Rosario Central.

Por Julián Mazzara

Chiqui Tapia, presidente de AFA.
Chiqui Tapia, presidente de AFA.

A lo largo de los últimos días, todo el mundo comenzó a mencionar con mayor frecuencia a la embestidura de Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien quedó en el ojo del huracán tras lo que fue el título que le designaron a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos cosechó en la tabla anual, pese a que por ese formato no se entregaba ningún trofeo.

Más allá de la postura que adopte la opinión pública, el título ya se entregó, fue oficializado y el pueblo canalla celebró. Sin embargo, el presidente de AFA, tiempo atrás, se metió en otra discusión que viene desde hace muchísimos años. Incluso, décadas. ¿Quién es el mejor futbolista de la historia?

Por esta pregunta han pasado muchísimos protagonistas de todo el mundo. Así como en algún momento se le consultó a Cristiano Ronaldo, también ocurrió con Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Cafú, David Beckham y Francesco Totti. De hecho, podemos continuar nombrando durante párrafos infinitos a otros ex futbolistas que se metieron en esta polémica.

En abril de 2025, y por medio de una entrevista con TyC Sports, el puntano de 58 años, que fue el presidente de Barracas Central entre 2001 y 2020, eligió a Lionel Messi por encima de Diego Maradona, y brindó sus motivos para optar por el rosarino que se transformó en leyenda de Barcelona: “Sin dudas que sí, Messi es el mejor la historia. Para mí, sí. Diego fue un patriota, lo ha demostrado, jugó en condiciones increíbles. Pero, si me das a elegir…”, exclamó.

Si bien llenó de elogios al nacido Lanús y que se crió en Villa Fiorito para luego dar el salto al estrellato y ser de los futbolistas más aclamados de todo el planeta, destacó que “son también diferentes tiempos” en los que jugaron. A lo que añadió: “Tenemos que sentirnos orgullosos que tuvimos a los mejores del mundo, son argentinos”.

El recuerdo de Messi por el aniversario del fallecimiento de Maradona

A cinco años de lo que fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona, a través de Instagram, y sin emitir palabras y con la imagen en blanco y negro, Lionel Messi recordó al gran ídolo de la época en la que compartieron la Selección Argentina: Pelusa como DT y la Pulga como jugador.

DATOS CLAVES

  • Claudio Tapia fue criticado tras designar a Rosario Central como campeón por puntos en la tabla anual.
  • El presidente de AFA, de 58 años, eligió a Lionel Messi como el mejor de la historia.
  • Tapia, ex presidente de Barracas Central, dio la opinión en abril de 2025 a TyC Sports.
julián mazzara
Julián Mazzara

