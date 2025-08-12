El jugador argentino que más caro pagó en Inter Miami el papelón sufrido en el clásico ante Orlando City: “Hay que sentarlo”

Todavía sin poder contar con Lionel Messi, lesionado una semana antes enfrentando al Necaxa por la Leagues Cup, Inter Miami sufrió una durísima derrota 4-1 en el clásico de Florida como visitante de Orlando City, después de la cual el propio Javier Mascherano reconoció que habían sido “superados del primer minuto al último”.

Aunque el DT asumió la mayor responsabilidad por el traspié y hasta señaló un pobre rendimiento a nivel colectivo, hubo un futbolista argentino, por el que se habían depositado grandes expectativas al momento de su arribo, que debió lidiar con el grueso de la crítica tanto de parte de los aficionados como de los periodistas que cubren el día a día del equipo.

Se trata de Tadeo Allende, ex jugador de Instituto y Godoy Cruz que llegó a Miami tras un paso sin éxito por Celta de Vigo en el que apenas llegó a disputar 13 partidos en una temporada y media. El extremo de 26 años, que se desempeñó por la derecha, venía de marcar un gol ante Pumas de la UNAM, pero una nueva actuación por debajo del rendimiento esperado dejó en evidencia que se ha perdido la paciencia respecto a sus rendimientos.

“El nivel de Allende es muy bajo en este momento, no hay duda. Está en Fafa (Picault) y Baltasar (Rodríguez) marcar la diferencia para quitarle el puesto. Hasta ahora, en los partidos no hemos visto tal cosa. Con lo bajo que anda Tadeo, no tienen que hacer mucho”, escribió en X el periodista José Armando Rodríguez en su ya tradicional ida y vuelta con los hinchas después de los partidos de Inter Miami.

“Todo el mundo ve que a Allende hay que sentarlo en la banca. Está perjudicando al equipo”, respondió uno de ellos. “Allende no mejora a nadie. La única compra decente que tuvo Inter Miami fue Telasco”, opinó otro. “Me da igual si es Messi, Fafa, Baltasar, Cremaschi, David Ruiz o Santi Morales, pero alguien tiene que ocupar el puesto de Allende en el once inicial este fin de semana. Ponerlo en el campo partido tras partido está perjudicando a todos, incluyendo, y especialmente, a Tadeo”, destacó un tercero. “Tadeo Allende es un lastre. Juegan con diez. Y a eso sumale una defensa de amateurs”, opinó uno más.

Tadeo Allende es centro de críticas por acumulación de malos rendimientos.

La dura autocrítica de Mascherano

En conferencia de prensa, Javier Mascherano buscó dar un sacudón puertas hacia adentro del plantel, señalando la pérdida de intensidad que considera que sus dirigidos no se puede permitir. “Hoy hubo un solo equipo, no jugamos con la intensidad que se necesita jugar estos partidos y nos superaron del primer minuto al último. Muy dolido, muy preocupado”, señaló el DT.

Y agregó: “Si realmente queremos competir este no es el camino. Hubo un solo equipo en la cancha. Todos somos responsables y el primero soy yo. Tenemos una larga semana para pensar lo que nos pasó, como cabeza de grupo me duele dar la imagen que dimos hoy“.

