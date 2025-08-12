Es tendencia:
logotipo del encabezado
Inter Miami

El jugador argentino que más caro pagó en Inter Miami el papelón sufrido en el clásico ante Orlando City: “Hay que sentarlo”

El jugador que llegó desde el fútbol español es centro de críticas por acumulación de rendimientos por debajo de las expectativas.

Por Juan Ignacio Portiglia

El jugador argentino que más caro pagó en Inter Miami el papelón sufrido en el clásico ante Orlando City: “Hay que sentarlo”
© Getty ImagesEl jugador argentino que más caro pagó en Inter Miami el papelón sufrido en el clásico ante Orlando City: “Hay que sentarlo”

Todavía sin poder contar con Lionel Messi, lesionado una semana antes enfrentando al Necaxa por la Leagues Cup, Inter Miami sufrió una durísima derrota 4-1 en el clásico de Florida como visitante de Orlando City, después de la cual el propio Javier Mascherano reconoció que habían sido “superados del primer minuto al último”.

Aunque el DT asumió la mayor responsabilidad por el traspié y hasta señaló un pobre rendimiento a nivel colectivo, hubo un futbolista argentino, por el que se habían depositado grandes expectativas al momento de su arribo, que debió lidiar con el grueso de la crítica tanto de parte de los aficionados como de los periodistas que cubren el día a día del equipo.

Se trata de Tadeo Allende, ex jugador de Instituto y Godoy Cruz que llegó a Miami tras un paso sin éxito por Celta de Vigo en el que apenas llegó a disputar 13 partidos en una temporada y media. El extremo de 26 años, que se desempeñó por la derecha, venía de marcar un gol ante Pumas de la UNAM, pero una nueva actuación por debajo del rendimiento esperado dejó en evidencia que se ha perdido la paciencia respecto a sus rendimientos.

“El nivel de Allende es muy bajo en este momento, no hay duda. Está en Fafa (Picault) y Baltasar (Rodríguez) marcar la diferencia para quitarle el puesto. Hasta ahora, en los partidos no hemos visto tal cosa. Con lo bajo que anda Tadeo, no tienen que hacer mucho”, escribió en X el periodista José Armando Rodríguez en su ya tradicional ida y vuelta con los hinchas después de los partidos de Inter Miami.

“Todo el mundo ve que a Allende hay que sentarlo en la banca. Está perjudicando al equipo”, respondió uno de ellos. “Allende no mejora a nadie. La única compra decente que tuvo Inter Miami fue Telasco”, opinó otro. “Me da igual si es Messi, Fafa, Baltasar, Cremaschi, David Ruiz o Santi Morales, pero alguien tiene que ocupar el puesto de Allende en el once inicial este fin de semana. Ponerlo en el campo partido tras partido está perjudicando a todos, incluyendo, y especialmente, a Tadeo”, destacó un tercero. “Tadeo Allende es un lastre. Juegan con diez. Y a eso sumale una defensa de amateurs”, opinó uno más.

Publicidad
Tadeo Allende es centro de críticas por acumulación de malos rendimientos.

Tadeo Allende es centro de críticas por acumulación de malos rendimientos.

La dura autocrítica de Mascherano

En conferencia de prensa, Javier Mascherano buscó dar un sacudón puertas hacia adentro del plantel, señalando la pérdida de intensidad que considera que sus dirigidos no se puede permitir. “Hoy hubo un solo equipo, no jugamos con la intensidad que se necesita jugar estos partidos y nos superaron del primer minuto al último. Muy dolido, muy preocupado”, señaló el DT.

Y agregó: “Si realmente queremos competir este no es el camino. Hubo un solo equipo en la cancha. Todos somos responsables y el primero soy yo. Tenemos una larga semana para pensar lo que nos pasó, como cabeza de grupo me duele dar la imagen que dimos hoy“.

Publicidad
A un día del clásico entre Inter Miami y Orlando City, Mascherano dijó cómo evoluciona Messi de su lesión: “Somos optimistas”

ver también

A un día del clásico entre Inter Miami y Orlando City, Mascherano dijó cómo evoluciona Messi de su lesión: “Somos optimistas”

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

¿River estaba mejor con Demichelis? Con Gallardo, se olvidó de lo que es ser campeón

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

Lee también
Un socio de Messi en Inter Miami habló de la exigencia que les demandará su presencia en el Mundial de Clubes: “Está acostumbrado”
Lionel Messi

Un socio de Messi en Inter Miami habló de la exigencia que les demandará su presencia en el Mundial de Clubes: “Está acostumbrado”

El compañero argentino de Messi en Inter Miami al que buscan gratis desde España
MLS

El compañero argentino de Messi en Inter Miami al que buscan gratis desde España

Tadeo Allende podría ser compañero de Messi en Inter Miami
Lionel Messi

Tadeo Allende podría ser compañero de Messi en Inter Miami

Tras rechazar un fichaje con Flamengo, Lucas Beltrán tiene un nuevo pretendiente que lo aleja de las grandes ligas
Fútbol europeo

Tras rechazar un fichaje con Flamengo, Lucas Beltrán tiene un nuevo pretendiente que lo aleja de las grandes ligas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo