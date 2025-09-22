La drástica decisión de Sergio Busquets con el Inter Miami para el fin de la temporada

Sergio Busquets y Lionel Messi llegaron juntos al Inter Miami a mediados del 2023. Los futbolistas se reencontraron luego de los años que compartieron en el Barcelona, puesto que el mediocampista arribó a los Estados Unidos procedente directamente desde el conjunto culé, mientras que Leo lo hizo luego de sus dos temporadas en el París Saint-Germain.

Y al parecer, sus caminos se volverán a dividir a fin de año, dado que la Pulga ya tendría todo encaminado para renovar su contrato, por lo menos, por un año más (por lo que en caso de jugar la Copa del Mundo lo haría como futbolista de Las Garzas), en tanto que el español estaría analizando seriamente ponerle punto final a su carrera.

Por lo menos así lo reportó el periodista Nacho García en el programa ‘Tiempo de Juego’ de la Cadena COPE. Sergio Busquets, de 37 años cumplidos en julio pasado, ya habría tomado la decisión de cortar con más de 17 campañas como futbolista profesional (hizo su debut en primera con el Barça en la temporada 2008/2009).

Esta versión trasciende luego de que el jugador fuera consultado hace algunas semanas en una rueda de prensa respecto a si pensaba extender su vínculo con el Inter Miami, puesto que su contrato vence a fines de este 2025. Al no dar una respuesta concreta, despuntó los rumores que en el presente desembocan en la posibilidad de dejar el fútbol.

El camino de Sergio Busquets en el fútbol profesional

Sergio Busquets debutó el 13 de septiembre de 2008 con el Barcelona de Pep Guardiola en un partido de LaLiga contra el Racing de Santander. En el Blaugrana sumó un total de 722 partidos oficiales, algo que dejó de contabilizar cuando pegó el salto a la Major League Soccer de los Estados Unidos.

En el Barça fue campeón en 32 oportunidades (9 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes). Además, fue parte del plantel de la Selección de España que se coronó campeón en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y en la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012.

