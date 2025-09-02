Rechazó a la Selección Argentina y se irá de Inter Miami a un histórico de Europa tras perder la final de la Leagues Cup

Inter Miami se quedó a las puertas de volver a coronarse en la Leagues Cup, certamen que había conquistado en 2023, tras perder este domingo la final disputada en el Estadio Lumen Field ante Seattle Sounders por 3-0. Antes de terminar de masticar la frustración, el club confirmó la salida de un jugador del plantel que conduce Javier Mascherano, con el que había tenido ciertas rispideces en los últimos días.

Se trata de Benjamín Cremaschi, quien se había quejado de la poca cantidad de minutos en cancha que le estaba concediendo el DT y que, peor aún, había señalado que le había tocado tapar huecos en distintas posiciones sin tiempo suficiente de preparación, lo que lo estaba perjudicando. La respuesta de Masche fue contundente, señalando sus declaraciones como “desafortunadas” y la novela se terminó con la salida del jugador a préstamo para integrarse a la plantilla del Parma italiano.

“Inter Miami CF anunció hoy que ha cedido al jugador local Benjamin Cremaschi al club italiano Parma Calcio 1913 de la Serie A hasta junio de 2026. Parma también tendrá una opción para comprar al mediocampista“, informó este martes el club, que además despidió al futbolista en las redes sociales: “Mucha suerte en este nuevo capítulo. Estaremos animando desde casa”.

Cremaschi, de padres argentinos que desde 2002 se instalaron en Miami por cuestiones laborales, integró la academia de Inter desde 2021 y no tardó en destacarse tanto en el equipo Sub-17 como en la Reserva que compite en la MLS Next Pro hasta hacer su estreno con el primer equipo en febrero de 2023 y ser una pieza clave del plantel que, con Tata Martino como DT, conquistó la Leagues Cup ese año.

Cremaschi disputó los Juegos Olímpicos de París con Estados Unidos en 2024. (Foto de Getty).

Por ese entonces, el mediocampista y extremo había recibido un llamado del propio Mascherano, por entonces al frente de la Selección Argentina Sub 20, para saber si tenía intenciones de poder representar al país de sus padres. Sin embargo, este terminó aceptando la convocatoria de la Selección de Estados Unidos para formar parte del equipo que compitió en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Parma, un equipo de tradición que busca resurgir

Parma supo ser un club que cosechó importantes éxitos en la década del 90, como tres Coppa Italia, una Supercopa de Italia, dos Copas de la UEFA (hoy Europa League) y una Supercopa de Europa; además de un subcampeonato en la Serie A.

Por aquellos años brillaron futbolistas argentinos de Selección como Hernán Crespo, su máximo goleador histórico, Ariel Ortega, Juan Sebastián Verón y Roberto Sensini. Pero poco después, el club se vio afectado por una crisis económica que lo llevó primero a perder su lugar en la Serie A y luego a una bancarrota que lo obligó a mutar para refundarse.

Ascendido por última vez a la Serie A para jugar la temporada 2024/2025, el club vuelve a tener a varios argentinos en la plantilla para su segunda temporada consecutiva en la élite del fútbol italiano: Mariano Troilo, recién fichado desde Belgrano, Lautaro Valenti, Nahuel Estévez, Christian Ordóñez y Mateo Pellegrino integran el equipo que conduce el español Carlos Cuesta.

