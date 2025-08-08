Es tendencia:
Son explicó cómo influyó Messi en su decisión de cambiar la Premier Legue por la MLS: "Cambió mi pensamiento"

El internacional surcoreano sorprendió haciendo referencia al astro argentino en declaraciones a la prensa oficial de Los Angeles FC.

Por Juan Ignacio Portiglia

Son explicó cómo influyó Messi en su decisión de cambiar la Premier Legue por la MLS: “Cambió mi pensamiento”
Son explicó cómo influyó Messi en su decisión de cambiar la Premier Legue por la MLS: “Cambió mi pensamiento”

La MLS puede presumir la presencia de una nueva estrella de categoría mundial gracias al fichaje de Heung Min Son con Los Angeles FC, después de diez temporadas vinculado al Tottenham Hotspur de la Premier League, por una cifra récord para la liga de 26 millones de dólares.

En diálogo con la prensa oficial del club, el internacional por Corea del Sur dijo que la llegada de diferentes futbolistas procedentes de Europa había logrado llamar su atención, pero que fue ver a Lionel Messi lo que terminó de cambiar su mentalidad en relación al fútbol de élite de los Estados Unidos.

Somos muy afortunados de que Messi juegue al fútbol en nuestra misma generación. Mirarlo jugar, anotar tantos goles y que haya llegado a la MLS le debe haber impactado a muchos otros jugadores. También me impactó a mí, por todo lo que hizo por su club y por su país”, comenzó diciendo Son.

Él cambió mi pensamiento. Ya somos todos afortunados de poder verlo jugar y yo soy muy afortunado de ahora poder compartir una cancha con él“, agregó el surcoreano, quien firmó contrato con LAFC hasta 2027 con opción para extenderlo hasta 2029.

Son dijo que es un privilegio ser contemporáneo de Messi.

Son dijo que es un privilegio ser contemporáneo de Messi.

El equipo de Los Ángeles, sin embargo, no tendrá oportunidad de cruzarse con el Inter Miami de Lionel Messi al menos hasta instancias de playoffs, pues integran diferentes conferencias y no quedaron emparejados entre los seis cruces aleatorios que tiene la temporada regular.

Las sensaciones de Son en su arribo a Los Angeles

En la conferencia de prensa oficial de presentación con su nuevo equipo, Heung Min Son se mostró repleto de entusiasmo por la nueva aventura que ha decidido emprender en su carrera: “Estoy increíblemente orgulloso de unirme al LAFC, un club con una gran ambición y en una de las ciudades deportivas más icónicas en el mundo”, dijo.

Y agregó: “Los Angeles tienen una rica historia de campeones, y estoy aquí para ayudar a escribir el próximo capítulo. Estoy emocionado por este nuevo desafío en la MLS. Vengo a levantar trofeos y darlo todo por este equipo, esta ciudad y sus fanáticos. No puedo esperar por empezar”.

