A qué hora juega Argentina contra Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina culminó, de manera inmejorable, su participación en la fase de grupos del Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile. Es que, lisa y llanamente, los comandados estratégicamente por Diego Placente diagramaron un puntaje perfecto tras conseguir nada más ni nada menos que tres victorias en tres partidos.

La Albiceleste doblegó a Cuba, Australia e Italia para confirmar su favoritismo y su candidatura al título en el mencionado certamen que lo tiene como el máximo ganador histórico, habiendo cosechado seis trofeos. Pero, ahora, en la instancia de octavos de final, tendrá que encontrarse frente a frente con un rival peligroso como Nigeria.

Los africanos terminaron en la tercera colocación del Grupo F del Mundial Sub 20, por detrás de Colombia y Noruega y por delante de Arabia Saudita. Redondearon una presentación un tanto irregular y con altibajos, pero siempre son un contrincante de cuidado teniendo en cuenta su poderío y también sus antecedentes en juveniles.

Dylan Gorosito festejando el gol ante Italia. (Foto: Prensa AFA)

Día y hora de Argentina vs. Nigeria

Por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile, los seleccionados de Argentina y Nigeria se encontrarán frente a frente este miércoles 8 de octubre, desde las 16:30 horas de la República Argentina, con el Estadio Nacional de Santiago como testigo y escenario.

Cabe destacar que, de conseguir el boleto rumbo a los cuartos de final del mencionado certamen mundial, el combinado dirigido por Diego Placente quedará emparejado con el ganador de la serie compuesta por el propio Chile y por México.

Publicidad

Publicidad

ver también La Selección Argentina ya conoce a su rival en octavos de final del Mundial Sub 20: quién es y cuándo se juega