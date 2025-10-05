La Selección de México, contra todos los pronósticos, se quedó con uno de los cupos para los Octavos de Final de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, de una zona que fue considerada como el ‘Grupo de la Muerte’. Es que sus rivales fueron Brasil, campeón del Sudamericano; España, sub campeón europeo; y Marruecos, el subcampeón africano.

Y finalmente no solo que salió airoso de los enfrentamientos que le arrojó el sorteo, sino que quedó invicto (con dos empates y una victoria) y fue uno de los detonantes del gran batacazo del certamen, hasta el momento, que fue la eliminación de Brasil, que apenas logró sacar un punto de sus tres presentaciones.

Al respecto de este resultado, los medios de comunicación de México inflaron el pecho y ya se ilusionan con el porvenir en el torneo para el combinado que comanda Eduardo Arce. ”México sigue soñando. Con este triunfo, el equipo de Lalo Arce cerró la fase de grupos con paso firme y moral en alto. En el grupo más exigente del Mundial, México se ganó su boleto entre los 16 mejores del mundo”, publicó el periódico RÉCORD.

Por su parte, ESTO, remarcó la importancia de la estrella del combinado mexicano, Gilberto Mora: ”El jugador sensación no sólo de la Selección Mexicana, sino del Mundial de Sub-20 de Chile, Gilberto Mora, lidera la tabla de goleo del certamen juvenil en empate con otros dos jugadores (Benjamín Cremaschi de Estados Unidos y Alejo Sarco de Argentina)”.

Y en ese mismo sentido, amplió: ”En los tres partidos que disputó el tricolor, Gilberto Mora fue uno de los jugadores más destacados de toda la etapa, pues coloboró en total con 3 goles y 1 asistencia, con un doblete incluido a la Selección de España”.

Por el lado de ESPN México, destacaron el corte de la mala racha en el certamen: ”La Selección Mexicana Sub 20 de Eduardo Arce terminó con ocho años sin superar la fase de grupos de una Copa del Mundo de la categoría. El nombre de Gilberto Mora se convirtió en lugar común durante la fase de grupos. El motivo es que el chico de 16 años se volvió clave en el juego contra Brasil, goleador contra España y anotador del gol del triunfo por 1-0 contra Marruecos, la acción que le dio el pase a México a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20”.

Publicidad

Publicidad

En tanto que AS México, también se inclinó para resaltar la estadística negativo que terminó este sábado 4 de octubre: ”La Selección Mexicana Sub 20 volvió a colocarse entre los 16 mejores del mundo, tras superar 1-0 a Marruecos y avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría, ocho años después de su última aparición en dicha instancia”.

¿Cuándo juegan México y Chile el partido por los Octavos de Final del Mundial Sub 20?

México y Chile se verán las caras este martes 7 de octubre desde las 16:30 horas (ARG) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en uno de los cruces correspondientes a los Octavos de Final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. El ganador se medirá en Cuartos al que gane de Argentina vs. el tercero del Grupo B, E o F.

ver también Reacciones en Brasil al fracaso de la Sub 20 en el Mundial: ”La peor campaña de la historia”