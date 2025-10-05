Es tendencia:
La Selección Argentina ya conoce a su rival en octavos de final del Mundial Sub 20: quién es y cuándo se juega

La fase de grupos del certamen llegó a su fin y la Albiceleste se medirá ante Nigeria, con la chance de tomar venganza de lo ocurrido en la anterior Copa del mundo juvenil.

Por Bruno Carbajo

La Selección Argentina jugará ante Nigeria en los octavos de final del Mundial Sub 20.
La fase de grupos del Mundial Sub-20 llegó a su fin y el torneo entra en su etapa de definiciones. La Selección Argentina, dirigida por Diego Placente, cerró su participación con puntaje perfecto y ya conoce a su rival en los octavos de final: será Nigeria, que clasificó como uno de los cuatro mejores terceros.

El crucial encuentro se disputará el próximo miércoles 8 de octubre a las 16:30. La Albiceleste deberá mudarse de sede, dejando Valparaíso para jugar en el histórico Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Nigeria, un viejo conocido y uno de los mejores terceros

Nigeria Sub-20 logró meterse entre los mejores terceros del certamen tras finalizar su participación en el Grupo F con cuatro puntos, detrás de Colombia y Noruega, que sumaron cinco unidades cada uno. El conjunto africano debutó con una derrota 1-0 ante la nación nórdica, luego se recuperó con un triunfo 3-2 frente a Arabia Saudita, y cerró su participación con un empate 1-1 ante Colombia.

Sin embargo, el dato más relevante para Argentina es el antecedente inmediato: en el Mundial Sub-20 de 2023, disputado en casa, la Selección quedó eliminada justamente ante Nigeria en esta misma instancia de octavos de final, tras caer por 2-0.

Así quedaron todos los cruces de octavos de final

Lado izquierdo del cuadro:

  • Chile vs. México
  • Argentina vs. Nigeria
  • Ucrania vs. España
  • Colombia vs. Sudáfrica

Lado derecho del cuadro:

  • Estados Unidos vs. Italia
  • Marruecos vs. Corea del Sur
  • Paraguay vs. Noruega
  • Japón vs. Francia
