La Selección Argentina ya conoce a su rival en octavos de final del Mundial Sub 20: quién es y cuándo se juega

La fase de grupos del Mundial Sub-20 llegó a su fin y el torneo entra en su etapa de definiciones. La Selección Argentina, dirigida por Diego Placente, cerró su participación con puntaje perfecto y ya conoce a su rival en los octavos de final: será Nigeria, que clasificó como uno de los cuatro mejores terceros.

El crucial encuentro se disputará el próximo miércoles 8 de octubre a las 16:30. La Albiceleste deberá mudarse de sede, dejando Valparaíso para jugar en el histórico Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Nigeria, un viejo conocido y uno de los mejores terceros

Nigeria Sub-20 logró meterse entre los mejores terceros del certamen tras finalizar su participación en el Grupo F con cuatro puntos, detrás de Colombia y Noruega, que sumaron cinco unidades cada uno. El conjunto africano debutó con una derrota 1-0 ante la nación nórdica, luego se recuperó con un triunfo 3-2 frente a Arabia Saudita, y cerró su participación con un empate 1-1 ante Colombia.

Sin embargo, el dato más relevante para Argentina es el antecedente inmediato: en el Mundial Sub-20 de 2023, disputado en casa, la Selección quedó eliminada justamente ante Nigeria en esta misma instancia de octavos de final, tras caer por 2-0.

Así quedaron todos los cruces de octavos de final

Lado izquierdo del cuadro:

Chile vs. México

Argentina vs. Nigeria

Ucrania vs. España

Colombia vs. Sudáfrica

Lado derecho del cuadro:

Estados Unidos vs. Italia

Marruecos vs. Corea del Sur

Paraguay vs. Noruega

Japón vs. Francia

