Se reveló que un estadio candidato se cayó de la Finalissima entre Argentina y España: todos los que siguen en carrera

Un recinto que supo marcar el ciclo Scaloni quedó fuera de carrera por su agenda cargada y ahora son tres las canchas que todavía pelean por recibir el duelo internacional.

Por Bruno Carbajo

El trofeo de la Finalissima.
© GettyEl trofeo de la Finalissima.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y los últimos cupos aún en juego, la Selección Argentina también tiene otro desafío en el horizonte al que no le quita el ojo de encima: la Finalissima contra España, prevista para marzo. Y mientras crece la expectativa se reveló un detalle que cambia el mapa de opciones.

La incógnita despejada corresponde a la posible sede del encuentro: el Hard Rock Stadium de Miami, que supo sonar con fuerza como candidato, fue descartado debido a la apretada agenda de eventos que afrontará en el primer semestre del año.

Según informó José Armando de Deporte Total USA, la Finalissima tendrá lugar mientras en Miami atraviesan un calendario deportivo cargado. Vale recordar que el estadio, con capacidad para 65 mil espectadores, pertenece a los Miami Dolphins de la NFL, motivo por el cual recibirá el Campeonato Nacional de fútbol americano universitario el 19 de enero.

Una vez finalizado el certamen, comenzarán los trabajos para montar la cancha central del Miami Open de tenis. El proceso demanda entre cuatro y seis semanas, más un período de pruebas. A ese cronograma se suma el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, también en marzo, lo que hace imposible adaptar las instalaciones para un encuentro de la magnitud de la Finalissima.

El Hard Rock Stadium quedó descartado para alojar la Finalissima (Getty Images).

El Hard Rock Stadium quedó descartado para alojar la Finalissima (Getty Images).

La baja del Hard Rock Stadium de la pelea no es un golpe menor para la Selección Argentina. Se trata de un recinto que no le resulta para nada ajeno: allí jugó un amistoso previo al Mundial de Qatar 2022 frente a Honduras, regresará en la fecha FIFA de octubre para medirse ante Venezuela y, de yapa, fue el escenario donde la Albiceleste se consagró campeona de la Copa América 2024 ante Colombia.

El Hard Rock Stadium cuando recibió la final de la Copa América 2024 (Getty Images).

El Hard Rock Stadium cuando recibió la final de la Copa América 2024 (Getty Images).

Los estadios que siguen en carrera como sede de la Finalissima

Con el Hard Rock descartado, la cantidad de recintos que aumentan sus chances de recibir el duelo internacional se reduce a tres: el Estadio de Lusail de Qatar, donde Argentina obtuvo la tercera estrella, el Centenario de Montevideo y el Wembley de Londres, lugar en el que la Albiceleste derrotó a Italia en la edición 2022 del certamen.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

