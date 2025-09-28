Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Sub 20 tras la victoria de Argentina ante Cuba

El combinado albiceleste ganó 3-1 en el debut de la Copa del Mundo Juvenil, con un doblete de Alejo Sarco y otro de Ian Subiabre.

Por Nahuel De Hoz

Alejo Sarco, autor de dos goles en Argentina ante Cuba por el Mundial Sub 20.
Este domingo por la noche, la Selección Argentina venció 3-1 a Cuba en el debut absoluto de la Copa del Mundo Sub 20. Con un doblete de Alejo Sarco y otro de Ian Subiabre pese a la muy temprana expulsión de Santiago Fernández y al gol del descuento, el combinado nacional empezó el certamen con un triunfo muy valioso, de cara a los próximos partidos por el grupo D que integra.

El elenco que comanda tácticamente Diego Placente hizo valer la supremacía de jerarquía individual y colectiva, incluso con un hombre menos, en el campo de juego del Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en la reconocida ciudad de Valparaíso. Además, también se sobrepuso al polémico e inexplicable arbitraje que llevó a cabo el malasio Muhammad Nazmi bin Nasaruddin.

Lo cierto es que Argentina es líder de la tabla de posiciones del grupo D, una vez finalizada la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20. La diferencia de gol que obtuvo en este primer compromiso (+2), al menos por el momento es suficiente para que se ubique en lo más alto de su zona, que comparte con Cuba, Italia y Australia, por un lugar en octavos de final.

El equipo titular de la Selección Argentina ante Cuba, por el debut del Mundial Sub 20. (@Argentina)

Cabe destacar que después de este triunfo ante el conjunto cubano, la Selección Argentina ya piensa en sus siguientes desafíos de esta primera ronda. El próximo miércoles 1° de octubre se enfrenta a Australia a partir de las 20 horas, mientras que el sábado 4 de octubre tiene cita con Italia a las 20 horas, que todo indica que sería el principal competidor para luchar por el primer puesto.

Así está el grupo D en el Mundial Sub 20

star journalists block logo mobile
