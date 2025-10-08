Es tendencia:
Los puntajes de la victoria de Argentina ante Nigeria en el Mundial Sub 20: jugador x jugador

Los de Diego Placente golearon al combinado africano y se metieron entre los 8 mejores de la competencia.

Por Agustín Vetere

La Selección Argentina avanzó a cuartos de final.
Santino Barbi (7.5): En un partido con poco trabajo para él, tuvo intervenciones importantes para cuidar la diferencia.

Dylan Gorosito (7): El lateral de Boca volvió a destacarse con una asistencia. Cumplió también en el lado defensivo.

Valente Pierani (6): Correcto partido del zaguero de Estudiantes, que se afianza en la última línea.

Tobías Ramírez (7): Uno de los puntos alto de la defensa. Muy sólido en los duelos.

Julio Soler (6): Un partido de menor a mayor. Algo errático por momentos, pero de buen balance.

Valentino Acuña (6): Discreto partido del jugador de Newell’s, firme en el mediocampo.

Milton Delgado (7): Enorme partido en el aspecto defensivo. Maquilló su participación en ataque con la asistencia a Carrizo.

Maher Carrizo (9): La gran figura de la tarde con un doblete. Tiro libre al palo del arquero y avivada en una contra.

Álvaro Montoro (5): Sumó algunas buenas participaciones antes de salir cerca del entretiempo por lesión.

Ian Subiabre (5): Fue titular y no tuvo su mejor partido. Impreciso, el de River salió de cara al segundo tiempo.

Alejo Sarco (7.5): El goleador del equipo volvió a hacer su aporte. Abrió el partido con una definición en el área chica.

INGRESARON

Gianluca Prestianni (6): Ingresó por Montoro en el primer tiempo y tuvo un partido correcto, incluyendo una asistencia.

Tobías Andrada (6): Entró por Subiabre para el segundo tiempo y aportó claridad con pases limpios.

Mateo Silvetti (7): Impacto inmediato. Metió un golazo en sus primeros minutos en cancha.

Teo Rodríguez (6): Jugó la última media hora con un buen desempeño para cuidar la diferencia.

Santiago Fernández (-): Ingresó para el tramo final del compromiso.

agustín vetere
Agustín Vetere

