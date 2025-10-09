Es tendencia:
Malas noticias para la Selección Argentina: se lesionó Álvaro Montoro y se pierde el resto del Mundial Sub 20

Álvaro Montoro se fracturó la clavícula y no podrá estar presente para los próximos compromisos del equipo de Placente.

Por Marco D'arcangelo

Álvaro Montoro, futbolista de la Selección Argentina Sub 20.
Álvaro Montoro, futbolista de la Selección Argentina Sub 20.

La goleada 4 a 0 ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 no dejó una felicidad completa en la Selección Argentina. Esto se debe a la situación de Álvaro Montoro, una de las figuras del equipo, quien sufrió una lesión en la mitad de la primera parte del encuentro. 

Tras realizarse los estudios correspondientes, se conoció la gravedad de la lesión del ex Vélez. En su cuenta oficial de X (ex Twitter), la Selección Argentina informó que el futbolista de 18 años sufrió la fractura de clavícula, por lo que se perderá lo que resta del certamen. 

“Parte médico: el futbolista Montoro presenta una fractura en la clavícula derecha. Será operado el sábado por el departamento médico de la AFA en Buenos Aires. ¡Pronta recuperación Álvaro, estamos con vos!”, dice el posteo para anunciar esta mala noticia para Diego Placente.

El posteo de la AFA por la lesión de Montoro.

El posteo de la AFA por la lesión de Montoro.

Luego de realizarse esta intervención quirúrgica, el mediocampista comenzará con la recuperación y posterior rehabilitación para volver a las canchas. Por la magnitud de la lesión, tendrá por lo menos tres meses hasta su regreso, que sería en los primeros meses de 2026. 

De esta manera, la Albiceleste perdió a una pieza clave de cara a los cuartos de final del Mundial Sub 20, instancia en la que se enfrentará a México el próximo sábado por la noche en búsqueda de un boleto a las semifinales de este certamen que se disputa en Chile. 

Publicidad

Los números de Álvaro Montoro en el Mundial Sub 20

En el certamen mundialista, el mediocampista ofensivo de 18 años fue titular en las cuatro presentaciones de la Albiceleste. En las mismas, no convirtió goles ni aportó asistencias en 234 minutos en cancha. 

Marco D'arcangelo

