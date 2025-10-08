La Selección Argentina continúa a paso firme en el Mundial Sub 20. El elenco Albiceleste estiró su gran arranque en el torneo con la victoria por 4-0 de este miércoles ante su par de Nigeria en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos de Ñuñoa, en Chile.

Luego de una fase de grupos perfecta en la que los de Diego Placente consiguieron tres triunfos en la misma cantidad de partidos, el cruce ante los africanos significó un nuevo desafío. Sin embargo, Argentina logró sacar diferencia temprano en el duelo para desarrollar el trámite con tranquilidad.

Con este resultado, la Albiceleste consiguió un logro inédito en los últimos 14 años: clasificar a los cuartos de final. Se trata de una instancia a la que el seleccionado de esta categoría no accedía desde la cita del 2011. Posteriormente, no clasificó al siguiente y luego cosechó dos caídas en fase de grupos y otras dos en octavos de final.

Tachado el primer gran objetivo del certamen, Argentina intentará romper una nueva barrera hacia las semifinales. La última vez que disputó esa ronda fue nada menos que en el Mundial 2007, marcado por el sexto y último título con figuras de la talla de Chiquito Romero, Papu Gómez, Ángel Di María y Kun Agüero, entre otros.

Argentina enfrentará a México en cuartos de final

Tras la victoria ante Nigeria, los de Placente enfrentarán a otro viejo conocido en Mundiales. Es que la Selección de México Sub 20 dejó en el camino al local Chile por un contundente 4-1 este martes por los octavos de final.

El compromiso entre hexacampeones y mexicanos se disputará el próximo sábado 11 de octubre desde las 20, hora argentina. El Estadio Nacional de Chile será el escenario del duelo que alimentará esta rivalidad moderna por los últimos cruces entre ambos en la cita de la máxima categoría.

