Quién es el árbitro de Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20

Por la segunda semifinal del Mundial Sub 20, la Selección Argentina se mide con Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El equipo de Diego Placente quiere llegar a la final del certamen y para eso tendrá que dejar en el camino a Colombia, en un apasionante duelo de equipos de Conmebol que comenzará a las 20.

El encargado de impartir justicia esta noche será un árbitro UEFA: Joao Pinheiro, un experimentado de 37 años con un amplio recorrido en Europa y en el mundo. Será su cuarto partido en esta competición tras haber dicho presente en el 1-1 entre Francia y Sudáfrica, la victoria 3-2 de Nigeria sobre Arabia Saudita y el 4-1 de México a Chile.

El luso es intenacional desde 2016 y tiene muchos partidos pesados en su espalda. Además de haber dirigido muchas finales en su país natal, también pitó en la Supercopa UEFA entre PSG y Tottenham hace un par de semanas. Se trata de un juez con presencia en torneos fuertes como Champions League, Europa League, Eliminatorias, Nations League, entre otros.

Pinheiro ya sabe lo que es impartir justicia en partidos de Argentina, ya que lo hizo dos veces en el Mundial Sub 17 en 2023, con la presencia de muchos jugadores de la actual Sub 20. El portugués estuvo en el 3-1 a Japón por la fase de grupos y en el 3-3 ante Alemania en semifinales, que terminó en derrota por penales.

El equipo arbitral de Argentina vs. Colombia

En campo, Pinheiro contará con la asistencia de Bruno Jesus y Luciano Maia -ambos portugueses- como jueces de línea. Por otra parte, los estadounidenses Joe Dickerson y Logan Brown oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

Cabe recordar que en esta competencia no hay árbitros de VAR, debido a la implementación del sistema FVS (Football Video Support). A diferencia del modelo habitual, donde los jueces de la cabina llaman al principal, esta vez son los entrenadores quienes solicitan las revisiones a través de una tarjeta verde.

Cómo llegan Argentina y Colombia a la semifinal

La Selección Argentina alcanzó los octavos de final como líder del Grupo D. Fue tras ganar los tres partidos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) y la Selección de Italia (1-0) y finalizar con puntaje ideal. En los mata mata, derrotó sin problemas a Nigeria por 4 a 0 por los octavos de final y superó a México por 2 a 0 en cuartos.

Colombia también fue avanzando a paso firme, aunque con menos holgura que la Albiceleste. En la fase de grupos venció 1 a 0 a Arabia Saudita, empató sin goles con Noruega e igualó 1 a 1 con Nigeria. En octavos, superó a Sudáfrica por 3 a 1, mientras que en los cuartos de final derrotó a España por 3 a 2.

