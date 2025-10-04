Quién es el árbitro de Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

Cerrando la primera fase del Mundial Sub 20, la Selección Argentina choca con Italia con el objetivo de asegurar el primer lugar del grupo D. El equipo de Diego Placente busca su tercera victoria al hilo tras dos presentaciones iniciales sobresalientes ante Cuba y Australia.

El encargado de impartir justicia en el Estadio Elías Figueroa Brander será el costarricense Keylor Herrera, un árbitro de 32 años que es internacional desde 2019. Será su tercer partido en esta competición tras haber dicho presente en Corea del Sur vs. Ucrania y Brasil vs. Marruecos.

A su corta edad, Herrera ya estuvo a cargo de partidos internacionales a nivel CONCACAF, pero está dando sus primeros pasos en certámenes intercontinentales. A los dos compromisos dirigidos en este Mundial, solo se le suma otro par en la Copa del Mundo Sub 17 2023.

En aquel certamen, Herrera impartió justicia en una victoria de Argentina sobre un europeo. Fue un 4 a 0 ante Polonia por la fase de grupos, que contó con los goles de Thiago Laplace, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Santiago López.

Equipo arbitral de Argentina vs. Italia

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica)

Asistente 1: William Chou (Costa Rica)

Asistente 2: Victor Ramírez (Costa Rica)

Cuarto árbitro: Omar Abdulkadir Artan (Somalia)

Quinto árbitro: Gilbert Cheruiyot (Kenia)

¿Dónde ver el partido?

Las acciones del tercer compromiso del equipo que conduce Diego Placente en el Mundial Sub 20 podrán seguirse en vivo desde las 20.00 por Telefe y DSports.

