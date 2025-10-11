Quién es el árbitro de Argentina vs. México por el Mundial Sub 20

Desde las 20, la Selección Argentina estará cara a cara con México por los cuartos de final del Mundial Sub 20. El equipo de Diego Placente ganó en sus cuatro presentaciones y se medirá ante el Tri, que llega afilado tras eliminar a Chile en su casa con una goleada.

El encargado de impartir justicia en el compromiso de esta noche es Jalal Jayed, un árbitro marroquí de 38 años con poco recorrido internacional. Será su cuarta presentación en esta competición tras haber dirigido la victoria 2-0 de Japón sobre Chile, el 3-1 de Australia a Cuba y el 1-0 de España a Ucrania.

El recorrido internacional del colegiado no es muy amplio. De hecho, esta Mundial Sub 20 es su primera experiencia FIFA, dirigiendo encuentros por fuera de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Será su primera vez dirigiendo a Argentina y México.

El equipo arbitral de Argentina vs. México

En campo, Jayed contará con la asistencia de Lahsen Azgaou y Mostafa Akarkad -ambos marroquíes- como jueces de línea. Por otra parte, los portugueses Joao Pinheiro y Luciano Maia oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

Cabe recordar que en esta competencia no hay árbitros de VAR, debido a la implementación del sistema FVS (Football Video Support). A diferencia del modelo habitual, donde los jueces de la cabina llaman al principal, esta vez son los entrenadores quienes solicitan las revisiones a través de una tarjeta verde.

Cómo llegan Argentina y México al partido de cuartos de final

La Selección Argentina alcanzó los octavos de final como líder del Grupo D. Fue tras ganar los tres partidos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) y la Selección de Italia (1-0) y finalizar con puntaje ideal. En su primer mata mata, derrotó sin problemas a Nigeria por 4 a 0.

Publicidad

Publicidad

Con cinco puntos, la Selección de México clasificó como escolta en el grupo C. Su participación en el certamen arrancó con dos empates 2-2 ante Brasil y España. Luego, venció 1 a 0 a Marruecos en un choque clave. En octavos de final mostró su mejor versión, goleando 4 a 1 al local Chile.

ver también Andrés Lillini, el argentino detrás del crecimiento de las selecciones juveniles de México