Al igual que en Qatar 2022, Scaloni le dio minutos a los 23 jugadores de campo de Argentina en el Mundial 2026

El entrenador argentino logró administrar las cargas de sus futbolistas y varios hicieron su debut en el certamen ante Jordania.

En su última presentación en el Grupo J del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección Argentina le ganó 3 a 1 a la Selección de Jordania y de esta manera cerró la zona con puntaje perfecto, por lo que avanzó como líder a los 16avos de final, donde se enfrentará a Cabo Verde.

Debido a que el equipo ya se encontraba clasificado, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, decidió poner una formación alternativa, con mayoría de suplentes para que sumen minutos de cara a los mata-mata. Además, repitió algo que hizo en el título en Qatar 2022.

Es que, durante el partido contra Jordania, los jugadores de campo que no habían sumado minutos hicieron su debut en el certamen, por lo que los 23 futbolistas que tiene a disposición jugaron a lo largo de la Copa del Mundo, tal como pasó en la última edición.

Quien más participación tuvo, sin contar a Dibu Martínez que es el único arquero que estuvo presente, es Alexis Mac Allister. El volante de Liverpool sumó 210 minutos en los tres partidos, y por tan solo 10 minutos supera a Lionel Messi, que estuvo presente en 200 y convirtió 6 goles.

Por otro lado, el que menos participación tuvo fue José Manuel López. El delantero de Palmeiras ingresó en la victoria ante Jordania y sumó 8 minutos en cancha, en lo que también fue su estreno en una Copa del Mundo, ya que contra Argelia y Austria quedó en el banco de suplentes.

Además del ‘Flaco’, Giovani Lo Celso, Marcos Senesi, Giuliano Simeone y Valentín Barco hicieron su debut en un Mundial en el duelo ante el elenco asiático. Previo a esto también lo tuvieron en la primera fecha Nico Paz, Nicolás González y Facundo Medina.

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De esta manera, Scaloni logró darle minutos de competencia a todos los futbolistas que tiene a disposición y así regular las cargas pensando en los 16avos de final, en donde se enfrentará a Cabo Verde en Miami, en un duelo que estará condicionado por las fuertes condiciones climáticas y las altas temperaturas.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial 2026

El equipo comandado por Lionel Scaloni volverá a las canchas el próximo viernes 3 de julio, cuando a partir de las 19.00 horas de Argentina se enfrente a la Selección de Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial. Este encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Datos claves

Argentina venció 3-1 a Jordania en Dallas y avanzó líder con puntaje perfecto.

a Jordania en Dallas y avanzó líder con puntaje perfecto. El entrenador Lionel Scaloni le dio minutos a los 23 futbolistas del plantel.

le dio minutos a los 23 futbolistas del plantel. El capitán Lionel Messi sumó 200 minutos jugados y convirtió 6 goles.