En el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California, los paraguayos y australianos disputan un partido decisivo para definir su futuro en el Mundial 2026.

Este jueves 25 de junio se enfrentan Paraguay y Australia por la fecha 3 del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Levi’s Stadium, también conocido como San Francisco Bay Area Stadium. Ambos seleccionados buscarán un resultado clave para asegurar su pase a los 16avos de final en una zona que promete máxima tensión hasta el último minuto.

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Durante la fecha pasada, el combinado paraguayo dirigido por Gustavo Alfaro consiguió un triunfazo repleto de carácter y polémicas en el que venció por 1-0 a Turquía, gracias a un gol de Matías Galarza y un enorme despliegue táctico. Con este envión anímico, la Albirroja llega a este trascendental partido dependiendo de sí misma para seguir haciendo historia y avanzar de ronda en su esperado regreso mundialista tras 16 años.

Por su parte, el seleccionado de Australia llega con la necesidad imperiosa de sumar tras un duro tropezón en su presentación anterior. El equipo oceánico comandado por Tony Popovic cayó por 2-0 frente al líder del grupo, Estados Unidos, y ahora intentará corregir sus desajustes defensivos para dar el golpe frente a los sudamericanos y mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

El grito de Galarza Fonda en el gol de Paraguay.

¿Qué canal pasa Paraguay vs. Australia?

El partido entre Paraguay y Australia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Disney+ Premium— y Telefe, además del streaming de Mi Telefe.

¿A qué hora se juega Paraguay vs. Australia?

Los seleccionados de Paraguay y Australia se encontrarán frente a frente este jueves 25 de junio, desde las 23:00 horas de la República Argentina, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

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Nestory Irankunda frente a Turquía.

Terna arbitral de Paraguay vs. Australia