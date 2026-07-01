Inglaterra vs. Congo, por los 16vos de final del Mundial 2026, se llevará a cabo en el Estadio de Atlanta este primero de julio.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo será uno de los partidos que se llevarán cabo este miércoles primero de julio por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (los otros dos encuentros: Selección de Bélgica frente a Senegal y el otro Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina).

Este duelo entre británicos y africanos, que busca confirmar el rival de México (eliminó a Ecuador) en el compromiso de los Octavos de Final del próximo domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, se llevará a cabo en uno de los estadio más modernos del torneo: el Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta.

El inmueble en el quese jugará el Inglaterra vs. Congo es una auténtica maravilla arquitectónica y tecnológica, famoso por su impresionante techo retráctil. Este diseño único está compuesto por ocho paneles triangulares translúcidos que se abren y cierran imitando el movimiento de la lente de una cámara, creando la ilusión de un enorme óculo central.

Justo debajo de esta estructura se encuentra otra de sus características más icónicas: la Halo Board, una gigantesca pantalla de video de 360 grados que cuelga del techo y ofrece a los más de 71.000 espectadores una experiencia visual inmersiva inigualable desde cualquier rincón del recinto.

El Estadio de Atlanta en su interior. Getty Images.

Además, especificamente para los compromisos por la Copa Mundial 2026, el estadio experimentará una adaptación fundamental en su terreno de juego. Aunque normalmente utiliza césped artificial para albergar los partidos de los Atlanta Falcons (NFL) y el Atlanta United (MLS), se instaló un sistema de césped natural de última generación para cumplir estrictamente con las normativas de la FIFA.

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Asimismo, este escenario destaca por ser un modelo de sostenibilidad: fue el primer estadio deportivo profesional de Norteamérica en alcanzar la certificación ambiental LEED Platino, gracias a su avanzada eficiencia energética y a un inmenso sistema de recolección de agua de lluvia.

Los partidos que ya se jugaron por los 16vos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Sudáfrica 0 – 1 Canadá

Lunes 29 de junio

Brasil 2 – 1 Japón

Alemania 1 – 1 Paraguay (Paraguay avanzó al ganar 4-3 en la tanda de penales)

(Paraguay avanzó al ganar 4-3 en la tanda de penales) Países Bajos 1 – 1 Marruecos (Marruecos avanzó al ganar 3-2 en la tanda de penales)

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Martes 30 de junio