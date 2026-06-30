Erling Haaland no ve con chances a Noruega de superar a Brasil en los octavos del Mundial 2026: “Va a ser difícil de avanzar”

Tras el triunfo ante Costa de Marfil, el delantero analizó a Brasil, el próximo rival de los europeos en la cita mundialista.

Noruega le ganó, sobre la hora, a Costa de Marfil tras el gol de Erling Haaland luego de una enorme jugada de Oscar Bobb, y ahora tendrá que medirse ante Brasilen los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto nórdico es una de las sorpresas de la competencia, ya que es la tercera vez en su historia que juega la instancia de octavos tras hacerlo en Francia 1938 y en Francia 1998, donde fue eliminada a manos de Italia en ambas ediciones.

Antonio Nusa celebra su gol ante Costa de Marfil. (Getty Images)

Con vistas a lo que sucederá el domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, el atacante de 25 años que milita en las filas de Manchester City, analizó lo que será el cruce contra los comandados por Carlo Ancelotti y no se mostró muy convencido de tener cierto favoritismo para conseguir el pasaje a los cuartos de final.

“Ahora vamos a los octavos, habrá excelentes equipos y no va a ser fácil. Va a ser difícil avanzar. No va a ser fácil, no sé si vamos a lograrlo. Nos hemos preparado mucho y seguimos muy preparados”, exclamó el nacido en Leeds. Pero todo se magnificó cuando habló de las chances de clasificar.

Haaland sostuvo que poseen “pequeñas posibilidades”, además de que destacó que por más que es un rival al que le hubiese gustado evitar “jugar contra Brasil en los octavos de final es algo que vamos a tener que enfrentar”.

Publicidad

Haaland falando na entrevista sobre as chances de vencer do Brasil no próximo jogo, ele acredita que as chances são poucas de passar o BR.



“Você acha que tem chance de ganhar?”



“É… bem pouca” pic.twitter.com/6vC2Juaddu — 𝑮𝒂𝒉 𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐 ⚡︎ (@beleucomenta) June 30, 2026

El cuadro del Mundial 2026

DATOS CLAVES

Erling Haaland anotó el gol de la victoria noruega ante Costa de Marfil.

anotó el gol de la victoria noruega ante Costa de Marfil. 5 de julio: Noruega jugará contra Brasil los octavos de final en New Jersey.

Noruega jugará contra Brasil los octavos de final en New Jersey. Tercera vez: Noruega disputará los octavos de final tras Francia 1938 y 1998.