Oficialmente pasamos la barrera de los 250 días y la cuenta regresiva sigue su curso. Son 247 los días que faltan para el Mundial 2026 y la expectativa crece cada vez más. Pero no sólo por parte de los fanáticos, sino también dentro de FIFA, que promete que la próxima Copa del Mundo será la mejor jamás vista en la historia.

En diálogo con Sky Sports, Youri Djorkaeff, hoy consejero de FIFA pero que en su momento fue un notable goleador y campeón del mundo en Francia 1998 con el seleccionado galo, prometió que el Mundial 2026 será “el mejor de todos los tiempos”, y explico como el Mundial de Clubes ayudó para eso.

Youri Djorkaeff, con grandes expectativas para el Mundial 2026. (Getty)

“El Mundial de Clubes nos permitió descubrir que es un país enorme, tenemos otra zona horaria, fue desafío enorme, pero nos permitió entender sus necesidades“, comenzó explicando Djokaeff. “La mentalidad de los fanáticos en Estados Unidos es completamente diferente a la de Europa. Para ellos, el partido es más un espectáculo, para nosotros es la vida. No hay comparación”, destacó.

“El apetito y el interés de los americanos está creciendo y eso permitirá que la próxima Copa del Mundo sea una locura. Con el Mundial de Clubes creamos una competición al nivel que sólo FIFA puede hacerlo. Obviamente, tuvimos nuestros problemas con la audiencia, la implicación de los equipos, pero el impacto que generamos fue un éxito absoluto”, explicó el francés, que completó sentenciando: “Entregaremos la mejor Copa del Mundo de todos los tiempos.”

FIFA no piensa en sumar más equipos para el Mundial 2030

La decisión de FIFA de aumentar la cantidad de equipos de 32 a 48 fue un golpe de efecto y posiblemente sea la principal novedad de cara al Mundial 2026. Y si bien el Mundial 2030 será la edición centenario de la Copa del Mundo, no se esperan cambios de este estilo nuevamente.

“Creo que 48 ya es un buen número y no veo ningún cambio en el ciclo de cara a la próxima Copa del Mundo. No estoy seguro, pero creo que 48 ya le da oportunidades a países como Uzbekistán o Jordania, que ya clasificaron, y a otros países que nunca lo hubieran hecho si no subíamos de 32 a 48″, señaló Djorkaeff.

La Copa del Mundo tendrá 48 selecciones en 2026. (Getty)

Francia y Argentina, los candidatos para el Mundial 2026

Para completar la entrevista, Youri Djorkaeff se refirió a la final del 2022 como la mejor de la historia y anticipó que Francia y Argentina llegarán nuevamente como candidatas a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos a mediados del año que viene.

“Espero que podamos hacerlo [salir campeones], tenemos el equipo”, admitió el histórico goleador francés. “Lo que puedo ver es que hay grandes rivales; Argentina estará lista otra vez, la última final del Mundial entre Argentina y Francia posiblemente haya sido la mejor de todas.”

“Nunca tuvimos un drama como este en una final y el nivel de los jugadores fue asombroso. Perdimos la final pero podemos decir que estaremos listos para el próximo ciclo, Didier está preparando el equipo y el equipo estará listo para levantar el trofeo nuevamente.”