Este lunes 22 de junio se enfrentan Francia e Irak por la fecha 2 del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia. El árbitro principal del encuentro es el canadiense Drew Fischer.
Los comandados por Didier Deschamps le ganaron a Senegal por 3-1 en el debut mundialista. Por su parte, el seleccionado de Medio Oriente viene de caer por 4-1 frente a Noruega en su primer partido.
Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania. (Mitchell Leff/Getty Images)
¿Qué pasa si Francia gana, empata o pierde con Irak por el Mundial 2026?
- Si Francia gana, clasificará automáticamente a los 16avos de final del certamen.
- Si Francia empata, alcanzará los 4 puntos y deberá esperar a la última jornada para lograr la clasificación.
- Si Francia pierde, se quedará con 3 puntos y tendrá que esperar a la última fecha para definir su suerte, dejándole a Irak la posibilidad de pelear también por el boleto a la próxima ronda.
¿Qué canal pasa Francia vs. Irak?
El partido entre Francia e Irak, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de Paramount+ y DSports. Por streaming la opción es por medio de DGO.
¿A qué hora se juega Argentina vs. Austria?
Los seleccionados de Francia e Irak se encontrarán frente a frente este lunes 22 de junio, desde las 18:00 horas de la República Argentina, en el Lincoln Financial Field, ubicado en Philadelphia.
Terna arbitral de Francia vs. Irak
- Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
- Asistente 1: Micheal Barwegen (Canadá)
- Asistente 2: Lyes Arfa (Canadá)
- Cuarto árbitro: Sandro Schaerer (Suiza)
- Asistente de reserva: Stephane De Almeida (Suiza)