Los galos se enfrentan al combinado iraquí por la segunda fecha del Grupo I, luego de que consiguieran el triunfo en el estreno.

Este lunes 22 de junio se enfrentan Francia e Irak por la fecha 2 del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia. El árbitro principal del encuentro es el canadiense Drew Fischer.

Los comandados por Didier Deschamps le ganaron a Senegal por 3-1 en el debut mundialista. Por su parte, el seleccionado de Medio Oriente viene de caer por 4-1 frente a Noruega en su primer partido.

Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania. (Mitchell Leff/Getty Images)

¿Qué pasa si Francia gana, empata o pierde con Irak por el Mundial 2026?

Si Francia gana , clasificará automáticamente a los 16avos de final del certamen.

, clasificará automáticamente a los 16avos de final del certamen. Si Francia empata , alcanzará los 4 puntos y deberá esperar a la última jornada para lograr la clasificación.

, alcanzará los 4 puntos y deberá esperar a la última jornada para lograr la clasificación. Si Francia pierde, se quedará con 3 puntos y tendrá que esperar a la última fecha para definir su suerte, dejándole a Irak la posibilidad de pelear también por el boleto a la próxima ronda.

¿Qué canal pasa Francia vs. Irak?

El partido entre Francia e Irak, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de Paramount+ y DSports. Por streaming la opción es por medio de DGO.

¿A qué hora se juega Argentina vs. Austria?

Los seleccionados de Francia e Irak se encontrarán frente a frente este lunes 22 de junio, desde las 18:00 horas de la República Argentina, en el Lincoln Financial Field, ubicado en Philadelphia.

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Terna arbitral de Francia vs. Irak