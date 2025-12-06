Tras conocer el grupo de Francia en el Mundial 2026, Didier Deschamps le dejó un mensaje a la Selección Argentina: “Nos vemos”

Tras lograr un título en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022, luego de perder la final con la Selección Argentina, Didier Deschamps afrontará su tercer Mundial como entrenador de Francia el año próximo, que como ya avisó marcará su despedida del cargo.

El sorteo que se realizó este viernes en el Kennedy Center de Washington determinó una primera fase de riesgo para el seleccionado galo, que compartirá el Grupo I con Noruega, Senegal y la selección que logre ganar el Repechaje FIFA 2, entre Bolivia, Surinam e Irak.

De tan buen semblante que hasta recibió cantando a la periodista Sofía Martínez, Deschamps consideró que les tocó un inicio difícil en la competencia y dejó un mensaje directo al equipo que conduce Lionel Scaloni: “Hola, Argentina. Nos vemos lo más tarde posible”, bromeó.

En relación a las chances de los campeones del mundo vigentes de volver a ser protagonistas: “Creo que para ellos es igual con nosotros. También tiene un nivel muy alto, vamos a ver. Tenemos un camino distinto, pero al final cuando se llega arriba los más fuertes están presentes”.

En la breve entrevista concedida a Telefé, Deschamps también se refirió a la posibilidad de firmar volver a jugar una final ante la Selección Argentina: “Hoy lo firmamos todo”, dijo quien también supo ser campeón mundial con Francia como jugador, en 1998.

Preocupado con los horarios

Sabiendo que FIFA prevé que los horarios del Mundial sean cómodos para los seguidores de cada una de las 48 selecciones en sus respectivos países, Didier Deschamps teme que eso lleve al seleccionado francés a jugar en horarios no tan cómodos para ellos en Estados Unidos.

“Estamos en una zona bien definida, donde las temperaturas pueden ser altas. No hay estadios cubiertos. Esperaremos a conocer los horarios de los partidos. Con la diferencia horaria con Francia, los horarios podrían ser inusuales, a primera hora de la tarde, entre el mediodía y las 3. Tendremos que adaptarnos. El calor es un factor, al igual que las distancias, los días de descanso y el tráfico. Cuatro miembros de mi equipo estarán en el lugar a partir del domingo para limpiar la maleza y validar nuestro campamento base”, dijo ya en diálogo con la prensa francesa.

