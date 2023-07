El excampeón mundial venezolano Jorge Linares, inactivo desde diciembre de 2022, busca renovar su carrera luego de perder tres peleas seguidas.

Linares perdió una decisión ante Devin Haney en 2021 y luego sufrió un par de derrotas en Rusia ante Zhora Hamazaryan y Zaur Abdullaev, para caer en ese bache que pretende superar en septiembre próximo, en un ansiado retorno a los entarimados en Japón.

En las últimas semanas, Linares ha estado pidiendo una pelea con el recién coronado campeón de peso superligero de la AMB, Rolando “Rolly” Romero. Pero a Romero se le ordenó recientemente hacer una defensa obligatoria contra Ohara Davies, del Reino Unido.

Linares, de 37 años, espera un resurgimiento. Actualmente se encuentra entrenando en Miami y planea reunirse con el veterano entrenador cubano Ismael Salas, en Las Vegas.

“Estoy basado en Miami. Dejé todo a un lado en Japón. Es un momento para extender mis alas y pensar en algo diferente, pero siempre con el boxeo. Estoy entrenando en el BOXR Gym con Matteo Attalla, donde todos lo tenemos y siempre buscando algo nuevo para sentirme más cómodo. Estamos trabajando a diario en lo que sabemos hacer, que es el boxeo”, dijo Linares a Jorge Ebro.

“No pensé que iba a sentir estas ganas de volver al mundo del boxeo. Siento que estoy viviendo lo que viví hace siete u ocho años, cuando perdí dos peleas consecutivas que me parecieron el final. Me costó mucho volver de cero, pero regresé a Estados Unidos, conocí a Ismael Salas, a quien agradezco por haberme enseñado tantas cosas. Todavía es un maestro. Ahora estamos entrenando juntos de nuevo”.

“He vivido muy buenos momentos, he caído, me he levantado. Cualquiera que sepa de boxeo sabe que sigo siendo un boxeador peligroso. Un millón de personas están viendo mis redes sociales. Estamos haciendo algo natural, limpio, sólido y honesto. No hay críticas, pero el mundo del boxeo ha cambiado. Ahora es más espectáculo. La gente quiere verme pelear”.

“[Planeo pelear en] septiembre. Quería hacerlo en agosto, pero nadie quiere pelear. Quiero algo bueno. No digo que quiera una pelea de un millón de dólares o un título mundial. "Me interesa. Ya tengo cinco cinturones. Lo que me llena es dejar un legado, como debe ser, hacer peleas que valgan la pena y entrar al Salón de la Fama como venezolano".