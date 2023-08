El excampeón mundial de peso gallo Emmanuel Rodríguez planea convertirse en dos veces campeón mundial de manera enfática cuando pelee contra el contendiente Melvin López, por el vacante Campeonato Mundial de Peso Gallo avalado por la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el próximo 12 de agosto desde The Theatre en MGM National Harbor en Maryland, Estados Unidos.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime.

“Vamos a noquear a Melvin López”, dijo Rodríguez. “Creo que estaré dominando la pelea en el sexto, séptimo u octavo asalto. Será solo cuestión de tiempo”.

“Nuestro objetivo es hacerlo retroceder porque sabemos que tiene un estilo y una reputación agresivos. Vamos a evitar eso peleando en el medio del ring o sujetándolo contra las cuerdas. Si tenemos que adaptarnos, confío en que aún tendremos éxito”.

Rodríguez mantuvo el título de la FIB desde mayo de 2018 hasta que dejó caer el cinturón ante Naoya Inoue, en su choque de mayo de 2019. Más recientemente, Rodríguez volvió a competir por el título mundial al derrotar al previamente invicto Gary Antonio Russell en octubre de 2022. Actualmente entrenando en la ciudad de Jiquipilco, México, Rodríguez cree que su experiencia y ventaja mental marcarán la diferencia en la noche de la pelea.

“Mi experiencia marcará la diferencia”, dijo Rodríguez. “No solo mi experiencia, sino también mis habilidades y mi calidad como peleador. La clave es sacar a López de su zona de confort. Cuando estás fuera de tu zona de confort, cometes errores. Esta pelea será 70% mental y 30% física. Soy un luchador inteligente”.

En representación de su natal Manatí, Puerto Rico, Rodríguez puede convertirse en el cuarto campeón mundial masculino actual del país con una victoria el 12 de agosto. Además de la muy condecorada campeona femenina Amanda Serrano, Rodríguez busca unirse al campeón de las 140 libras Subriel Matías, campeón de las 108 libras Jonathan González y el campeón de las 105 libras Oscar Collazo.

“Convertirme en el quinto actual campeón mundial puertorriqueño sería increíble”, dijo Rodríguez. “Subriel Matias está aquí entrenando conmigo y hablamos todos los días. Oscar Collazo y yo también somos cercanos y nos mantenemos en contacto. Todos nos apoyamos unos a otros. Matías siempre me dice que crea en mí mismo y es un verdadero motivador para mí. Los boricuas están montando la ola del éxito y tenemos que disfrutar el momento”.

Rodríguez espera trabajar para volverse indiscutible en las 118 libras, un viaje que podría llevarlo a un enfrentamiento con el recién coronado campeón mundial de peso gallo del CMB, Alexandro “Peque” Santiago, quien ganó el título el fin de semana pasado con una actuación impresionante contra el futuro miembro del Salón de la Fama Nonito Donaire. en SHOWTIME PPV®. Si Rodríguez tiene éxito el próximo fin de semana, espera que esa pelea sea la próxima en la historia del ring de Puerto Rico vs. México.

“Ser indiscutible es difícil y es mi objetivo final”, dijo Rodríguez. “La actuación de Santiago me sorprendió mucho. No pensé que ganaría, pero luchó sin problemas y dio una clínica contra Donaire. 'Peque' no era para nada pequeño, se veía grande. Espero que pueda ser mi próximo oponente para unificar títulos en otra edición de la rivalidad Puerto Rico vs. México”.