El ex rey unificado y lineal de peso ligero George Kambosos Jr. está ansioso por reclamar su trono, pero el zurdo inglés Maxi Hughes se interpone en su camino.

Kambosos (20-2, 10 nocauts) peleará contra Hughes (26-5-2, 5 nocauts) en una eliminatoria por el título mundial de la FIB en el choque estelar a 12 asaltos este sábado en la FireLake Arena de Shawnee, Oklahoma. Kambosos hará su debut en Top Rank mientras intenta buscar otra oportunidad al título mundial.

En la pelea co-estelar a 10 asaltos, el medallista de plata olímpico estadounidense Keyshawn Davis (8-0, 6 nocauts) intensificará la calidad de su oposición contra el contendiente belga y ex campeón europeo Francesco Patera (28-3, 10 nocauts).

Kambosos-Hughes y Davis-Patera serán transmitidos en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ a las 10 p.m. ET/7 p.m. PT.

El respaldo ESPN+ contará con los regresos al ring del contendiente de peso welter Giovanni Santillán, el peso completo nacido en Oklahoma Jeremiah Milton y el prospecto de peso mediano Troy Isley.

Santillán (30-0, 16 nocauts) se enfrentará al contendiente ecuatoriano Erick Bone (27-6, 14 nocauts) en una batalla a 10 asaltos, y Milton (9-0, 6 nocauts) peleará por segunda vez en 2023 en un duelo a ocho asaltos contra Willie Harvey (4-2-2, 3 nocauts).

Isley (9-0, 4 nocauts), quien participó en las Olimpiadas del 2020 en Tokio, tendrá acción a ocho asaltos contra Antonio Todd (14-8, 8 nocauts).

También se presentarán dos combates competitivos a ocho asaltos en peso completo en el respaldo ESPN+. Amron Sands (12-2, 9 KOs) de Orlando, Florida regresará contra Hemi Ahio (20-1, 15 KOs) de Nueva Zelanda, y el oriundo de St. Louis, Missouri Stephan Shaw buscará recuperarse tras su única derrota contra el australiano Joe Goodall (9-1-1, 8 KOs).

Promocionado por Top Rank, en asociación con DiBella Entertainment y Ferocious Promotions, los boletos comienzan desde $39 están a la venta en www.stubwire.com. En la conferencia de jueves, esto es lo que dijeron los peleadores:

GEORGE KAMBOSOS:

“Es un placer estar aquí en Oklahoma. Estoy muy emocionado. Me siento renovado porque tuve tres peleas masivas durante 11 meses. Las grandes peleas cobran factura. Pero pude dar un paso atrás, refrescar mi cuerpo y continuar mi entrenamiento. Y ahora estoy aquí. Estoy muy emocionado. Me siento fantástico. Y no podemos esperar para salir con la victoria".

“Nunca he sido el tipo de boxeador que dice: 'Tengo una derrota. Ya no tengo confianza'. Perdí ante Devin Haney. Creo que el mundo del boxeo ha olvidado que él es el único contra el que he perdido. Tengo que recordárselos de nuevo. Hemos aprendido mucho. Y hemos trabajado mucho. Pero lo más importante es que ahora me he convertido en un peleador muy codicioso. Voy a aprovechar cada hueco que haya”.

“Solo estoy enfocado en Maxi Hughes. Le damos el máximo respeto. Él está aquí. Sabemos lo que va a traer. Lo que venga después, se hablará después del sábado. Pero por ahora, solo hay un hombre frente a mí”.

“Voy a arrancarle la cabeza. Eso es lo que está pasando por mi mente. Estoy listo. Quiero destruir a este hombre que está en mi camino".

MAXI HUGHES:

"Ha sido uno de mis sueños pelear en Estados Unidos. Cuando te conviertes en profesional, ves todas las grandes peleas en Estados Unidos y quieres ser parte de eso. He tenido momentos difíciles en el boxeo y he demostrado mucha fortaleza mental. He pasado por eso. Me he ganado el derecho de estar en este escenario como el evento estelar".

“La preparación ha ido muy bien. Mi equipo de entrenamiento ha estado conmigo durante cinco años. Después de mi última pelea en septiembre, realicé una semana de descanso y volví al gimnasio. Soy un profesional de tiempo completo. Ese es mi trabajo. No solo entreno para las peleas. Entreno y aprendo todo el tiempo. Y luego, en febrero, cerramos la pelea con George. Desde entonces, el rostro y el nombre de George han quedado grabados en mi cerebro. La preparación fue bien y tengo mucha confianza".

KEYSHAWN DAVIS:

"Van a ver algo nuevo. Puedes verme pelear. Puedes estudiarme. Pero realmente tienes que conocer el deporte para saber el tipo de peleador con el que te metes en el ring cuando peleas conmigo. Tengo una marca de 8-0. Ni siquiera han visto lo mejor de mí todavía. Todos verán algo nuevo".

"Cada vez que alguien pelea conmigo, podría ser un momento que les cambie la vida. Pero, cuando suben al ring, es una historia diferente. Van a ver lo mismo de lo que han estado viendo de mí".

FRANCESCO PATERA:

“Estoy muy feliz de estar aquí y de pelear en Estados Unidos. Esto significa mucho. Estoy listo. Esto puede cambiar mi vida, así que voy a darlo todo el sábado".

“Si te das a conocer en este país, te das a conocer en todo el mundo. Entonces, una victoria me dará un buen nombre”.

“Una victoria me pondrá en el camino hacia un título mundial. Entonces, esto significa mucho. Lo he hecho antes, y estoy seguro de que puedo hacerlo de nuevo el sábado".

JEREMIAH MILTON:

“Este es mi estado natal. En cuanto al boxeo, siempre llevo eso conmigo. Represento mi estado donde quiera que vaya. Ya sea al otro lado del mar o lo que sea, siempre saben que soy de Tulsa".

“Empecé tarde en el boxeo. He recorrido un largo camino muy rápido. Solo tuve unas 22 o 23 peleas como amateur. Ahora estoy entre los mejores del deporte en este momento. No importa si ha habido personas que dudaron de mí, ahora podrán verme en este escenario grande”.

GIOVANI SANTILLÁN:

"Me siento bien. Durante esos 11 meses que he estado fuera, he estado entrenando. Me he mantenido listo y he estado esperando la llamada. Estoy listo y me siento bien. Estoy listo para el sábado".

“Después de este sábado, puedo conseguir un reto grando. Depende de cómo me desempeño. No me estoy tomando esta pelea a la ligera. Erick Bone ha peleado contra muchos buenos peleadores. Y planeo demostrar que estoy listo para las grandes peleas contra los grandes nombres".

Sábado, 22 de julio

ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ (10 p.m. ET/7 p.m. PT)

George Kambosos Jr. vs. Maxi Hughes, 12 rounds, Eliminatoria por el título mundial ligero de la FIB

Keyshawn Davis vs. Francesco Patera, 10 rounds, Peso Ligero

ESPN+ (6:15 p.m. ET/3:15 p.m. PT)

Giovani Santillán vs. Erick Bone, 10 rounds, Peso Welter

Jeremiah Milton vs. Willie Harvey, 8 rounds, Peso Completo

Troy Isley vs. Antonio Todd, 8 rounds, Peso Mediano

Amron Sands vs. Hemi Ahio, 8 rounds, Peso Completo

Stephan Shaw vs. Joe Goodall, 8 rounds, Peso Completo