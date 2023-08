Este jueves 17 de agosto en Korakuen Hall de Tokio hubo una función de boxeo bajo la promoción de Dangan Aoki por transmisión en vivo en línea por Boxing Raise. La pelea estelar fue un combate internacional nipo-chino a 8 rounds.

El japones #2 ranqueado japones de peso ligero y ex campeón regional superpluma de la Federación de Boxeo de Oriente y de Pacifico (OPBF) con cuatro defensas titulares y ex #12 clasificado mundial (OMB) de peso ligero Hironori Mishiro (13-1-1/4KOs, de 28 años de edad y pertenece a Yokohama Hikari Boxing Gym de Yokohama) ganó por decisión inobjetable en 8 rounds (79-73, 78-74, 77-75) al chino hasta entonces imbatido Yongchao Sheng (8-1-1/5KOs, de 30 años de edad y desde Zunyi, China), quien fue un rival amenazante por su recia pegada durante toda la pelea. En el último round, la pelea fue reñida y movida por intercambio de golpes entre los dos batalladores y surgieron gritos y ovaciones del público en Korakuen Hall de Tokio.

En los últimos rounds, Mishiro no se puso defensivo sino que fue por cerciorarse de su victoria colocando los jabs de la mano izquierda con remate de derechazos y ganchos izquierdos para arriba y Abajo de su oponente.

En los primeros dos rounds, ex púgil amateur universitario Mishiro, quien sufrió hemorragia nasal, ya supo que Yongchao Sheng fuese un peligroso golpeador. El segundo round fue peligro para Hironori Mishiro, quien fue víctima de los golpes de la mano derecha lanzados por Yongchao Sheng.

Esta es la razón por la cual este japonés no fue por arriesgarse a acosar con más ataque para cazar a su rival por tener cuidado al peleador chino, aunque le conectaba golpes limpios a lo largo de los rounds. Mishiro, siempre se dedicaba a combatir con su inteligencia y con mucho cuidado psicosomático sin afanarse demasiado por triunfar por KO contra recio pegador y difícil e incómodo chino, quien soltaba ganchos volados de ambas manos hasta el último round para sorprender a Mishiro, quien fue capaz de controlar las acciones en el ring con base en lanzar los jabs de la mano izquierda con remate de derechazos descifrando la violenta manera de batallar del chino.

El chino Sheng sufrió una cortadura en la frente por un cabezazo casual en el quinto round, pero, propuso tiroteo en corta distancia contra Mishiro, quien supo hacer frente al intento del combatiente chino sin incurrir en un ritmo combativo retroactivo.

En el sexto round, Mishiro comienza a acelerar su ritmo de batalla disparando combinación de golpes, ganchos izquierdos seguido de derechazos con puntería.

Para no perder en esta pelea en aras de sobrevivir a su vida pugilística, Mishiro no pudo menos de extremarse en boxear de esta manera no tan belicosa e impresionante como esta noche con el único objeto con ansia de conseguir una victoria en su pelea de retorno al ring desde que perdió su invicto en Incheon, Corea del Sur, en el pasado abril cuando fue derrotado por decisión técnica en el quinto round por el surcoreano Min Ho Jung (15-4-2/4KOs, de 30 años de edad). Debido a esta derrota en Corea del Sur, Hironori Mishiro, quien estaba en #12 peso ligero de la OMB, perdió su clasificación mundial.

Su antepenúltima pelea de tuvo lugar en mayo de 2022 en New Castle, Australia, en donde se anotó un triunfo por decisión en 7 rounds sobre el australiano Francis Chua.

En 2020 en Tokio en su undécima pelea profesional, Mishiro, el cual renunciaba entonces al título regional superpluma de la OPBF con cuatro defensas titulares en 2019 en busca de nuevos horizontes en la categoría de peso ligero, sostuvo una pelea importante contra ex campeón mundial superpluma de la OMB, el japones Masayuki Ito, a quien venció por decisión. Gracias a su lauro a costillas de Ito, la fama de Mishiro fue grande y comienza a ser reconocido por la fanaticada boxística japonesa.