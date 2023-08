El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), el ruso Umar Kremlev, hizo una breve visita a Nicaragua, y este lunes, no tuvo reparo en señalar directamente al Comité Olímpico Internacional (COI), a su presidente Thomas Bach y a los miembros del Ejecutivo del máximo rector olímpico, como los responsables de arrebatar los derechos de la IBA, al desconocer a la Federación y la posibilidad de coordinar la participación de los atletas y delegaciones, en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

En respuesta a una pregunta de NotiFight, Kremlev dijo que Thomas Bach y su equipo son como “prostitutas en el deporte”.

“El boxeo sigue dentro del programa de los Juegos Olímpicos”, dijo Kremlev cuando este reportero le preguntó por el desconocimiento de IBA por parte del COI. “Ellos pararon el reconocimiento de la IBA, porque tienen miedo de que la IBA, siendo miembro del COI, va a dar sus resultados muy buenos como Federación Internacional”.

“Yo estoy convencido que vamos a conseguir de nuevo el reconocimiento del COI. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Tienen que entender que, para nosotros, los Juegos Olímpicos también son importantes. No tenemos ningún problema, ningún conflicto con el movimiento olímpico. Tenemos problemas con algunos oficiales del COI, que son el Presidente Thomas Bach y su equipo. Porque son como prostitutas en el deporte, que se meten en la política y que no defienden los intereses de los atletas”, indicó sin tapujos Kremlev.

“Si recuerdan bien, en los tiempos de Juan Antonio Samaranch (1980-2001), el COI era una organización independiente, que defendía los intereses de los atletas. Samaranch fue un gran ejemplo de un dirigente deportivo, que luchaba por los intereses de todos los atletas, de todos los deportes y todas las federaciones nacionales”.

“Y sabemos que, durante la presidencia de Thomas Bach, entró la corrupción dentro del COI. Yo no tengo miedo de decirlo, ellos sí tienen miedo a lo que digo yo. Porque tenemos una reputación y ellos tienen miedo de que, la verdad salga a luz. Incluso, tienen miedo de reunirse conmigo. He solicitado varias veces reuniones personales con los dirigentes del COI, para tener respuestas a muchas preguntas, y como respuesta me dice que la IBA tiene problemas económicos, y yo digo que dónde están esos problemas si les brindamos ayuda a las federaciones nacionales y a los atletas”, reiteró Kremlev, con ayuda de una traductora.

Recientemente, la IBA anunció el lanzamiento de dos nuevos torneos, una por equipos, la Copa del Mundo de Boxeo, y un torneo de clubes, la Liga de Campeones de la IBA, en los que Nicaragua podría tener participación, incluso como organizador de uno de esos eventos mundiales.

Y los ganadores de los primeros lugares, seguirán recibiendo incentivos económicos por su desempeño, con bolsas de hasta 10 mil dólares para los campeones, algo que para Kremlev confirma la fortaleza económica de la IBA.

“Puede ser que ellos (el COI) sean los que tienen problemas económicos, porque no le dan ningún apoyo a los atletas o federaciones que participan en los Juegos Olímpicos”, dijo Kremlev.

“Muchas veces hemos solicitado una reunión con los representantes del COI, para tener respuestas a nuestras preguntas, pero nunca se hizo ninguna reunión, porque tienen miedo de que salga a la luz la verdad de todo. Estamos listos para hablar con la verdad de lo que pasó dentro del boxeo (con la directiva presidida por el cuestionado dirigente chino Wu Ching-Kuo 2006-2017)”.

“Las personas honestas no tienen nada que esconder, y estamos aquí abiertos para responder cualquier pregunta. Cualquier conflicto se puede solucionar sentándonos en la mesa y las personas sucias se esconden en los despachos”, insistió Kremlev.

“Resumiendo, estamos convencidos que el boxeo debe seguir dentro de los Juegos Olímpicos. Debe ser un evento transparente, que se hace para los intereses de los atletas y que se tengan con todas las condiciones para todos los participantes. Y todo lo que gana el COI debe pertenecer primero a los países y luego a los atletas, como lo hace la IBA, la casa para los boxeadores”, reiteró el dirigente ruso del boxeo olímpico.

Umar Kremlev y su séquito de trabajo, llegaron este domingo a Nicaragua. La mañana del lunes, realizó su carrera matutina en el Puerto Salvador Allende, el lugar de recreación por excelencia, de las familias de la capital nicaragüense, Managua.

Antes del mediodía, se reunió con la prensa deportiva nicaragüense, y luego tenía una agenda apretada con boxeadores en el Gimnasio Nicarao de Managua, y luego con las autoridades del Gobierno de Daniel Ortega.

En todo momento, Umar Kremlev estuvo acompañado por los miembros del Comité Ejecutivo de Feniboxa, encabezados por su presidente, Carlos Marín.

Sin duda, surgieron muchas promesas de apoyo, empezando por una suma de 10 mil dólares en equipo de boxeo. Pero también se capacitación de entrenadores, jueces y tantos aspectos técnicos que deben ayudar a la mejoría del boxeo nicaragüense, mismas que se darán a conocer en los próximos días.