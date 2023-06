Carta Abierta a las Federaciones Nacionales de la IBA y la Familia del Boxeo en nombre del Presidente Kremlev

Estimadas Federaciones Nacionales,

Me dirijo a ustedes hoy tras la decisión de la sesión del COI de retirar el reconocimiento olímpico de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA). Se siente injusto que nuestros esfuerzos no se consideraron adecuadamente y que no hubo tiempo suficiente para que se familiarizaran con el informe de progreso de la gobernanza de la IBA.

La IBA permanece abierta a un mayor diálogo con el COI, y continuaremos luchando por el lugar y el estatus que le corresponde al boxeo dentro del movimiento olímpico, que ha estado sujeto a una presión continua durante varios años. Esto se ilustra por el hecho de que el número de atletas ha disminuido predominantemente entre cada ciclo olímpico desde Sydney 2000, dejando solo 124 de cada género a bordo para París 2024. La IBA considera que su misión es garantizar que el boxeo continúe creciendo con igualdad de oportunidades. para todos.

Dicho esto, quiero asegurarles que la vida continúa para la IBA y todas sus Federaciones Nacionales, así como para los atletas, entrenadores y oficiales. No debe haber pánico ni espíritus abatidos entre nosotros. En este momento, debemos estar unidos como nunca antes y mostrar nuestro compromiso inquebrantable con el boxeo. Continuaremos brindando lo que prometimos en términos de más eventos y premios en metálico, y más oportunidades para el apoyo financiero necesario para el desarrollo continuo de nuestro deporte.

También me gustaría resaltar que el futuro del boxeo está en nuestras manos y continuaremos brindando lo mejor para nuestros atletas. La Oficina Central de la IBA y el Comité de Estrategia continúan trabajando arduamente para preparar una nueva visión estratégica para la IBA y cómo avanza la organización. Se presentará a la Junta Directiva para su aprobación en la reunión de mediados de julio en Tailandia.

Durante el ciclo olímpico, habrá una mayor cantidad de eventos de la IBA que darán forma a nuestros atletas y les permitirán alcanzar sus mejores resultados y, de hecho, sus sueños. Si no existe la IBA y su sistema integral de competencia, no habrá oportunidad de desarrollar a nuestra gente. Tenemos planes ambiciosos para aumentar los premios en metálico y hacer que nuestras Federaciones Nacionales sean más sostenibles y exitosas, lucharemos para que más países tengan la oportunidad de participar y ganar medallas en los principales eventos.

La IBA continúa desarrollando su estilo de boxeo profesional, que es una gran oportunidad para que nuestros mejores atletas amplíen sus horizontes en el deporte y, por supuesto, para mantener a sus familias.

Tenemos muchos planes para el futuro y les aseguro que nuestros boxeadores y entrenadores permanecerán en el corazón de nuestra organización. Continuamos manteniendo nuestra integridad dentro del deporte.

Seguimos siendo el hogar del boxeo, abierto para todos los miembros de nuestra familia de boxeadores. Creo firmemente que tenemos un gran futuro por delante, y nuestros atletas seguirán teniendo todas las condiciones necesarias para concentrarse en su camino boxístico.

En este momento crítico para el boxeo, la unidad dentro de nuestra comunidad será la clave para mantener el éxito y permitir que IBA logre grandes cosas para el mejoramiento de la familia del boxeo.

Gracias por su inquebrantable y continuo apoyo y dedicación a IBA.

Tuyo sinceramente,

Omar Kremlev

Presidente Asociación Internacional de Boxeo (IBA)