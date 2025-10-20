Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

De la mano de Diego Placente nos olvimos a ilusionar. Héroes igual los pibes de la Selección Argentina a pesar del segundo puesto en el Mundial Sub 20 de Chile.

En el fútbol y en el deporte en general, cuando jugás contra uno mejor, perdés. Y Marruecos fue mejor que la Selección Argentina y nos ganó bien, pero los chicos de Placente no se guardaron nada.

El DT 0-2 en el primer tiempo lo tiró a Mateo Silvetti a la cancha, en el entretiempo siguió intentando. Se intentó todo, se vendió cara la derrota e igual no se pudo.

ver también El polémico posteo de Arturo Vidal alentando a Marruecos en la final del Mundial Sub 20 contra Argentina

Hay que decir también que Argentina dio ventaja, porque no tuvo a Mastantuono y al Diablito Echeverri, quizás las dos figuras máximas de esta Selección.

Se ganó una semi durísima ante Colombia que se podía haber perdido y se llegó a una final de Mundial tras 18 años. De la mano de Placente volvimos a los mejores tiempos de la era de José.

Publicidad

Publicidad

ver también Argentina sigue liderando: así quedó la tabla histórica de títulos del Mundial Sub 20 tras la victoria de Marruecos