Argentina sigue liderando: así quedó la tabla histórica de títulos del Mundial Sub 20 tras la victoria de Marruecos

Por la final del Mundial Sub 20 2025, la Selección Argentina cayó por 2-0 ante su par de Marruecos en el Estadio Nacional de Chile. Yassir Zabiri, en dos oportunidades, fue el goleador del conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi.
El combinado dirigido por Diego Placente había llegado a esta edición ya como el máximo ganador de la historia con 6 trofeos. Sin embargo, llevaba 18 años sin clasificarse a las semifinales de este torneo que se disputa cada dos años. Tras romper la racha, fueron por todo este domingo.
Sin embargo, el conjunto del norte de África, que buscaba su primera estrella, salió con todo a buscar su objetivo y así encontró una ventaja rápida de dos goles. Yassir Zabiri, con un golazo de tiro libre y otro remate en el segundo palo, puso el 2-0 hacia el entretiempo.
Hacia el entretiempo, Marruecos se defendió y logró mantener la diferencia, desatando efusivos festejos por su primera conquista a nivel Mundial. A pesar de la derrota, la Albiceleste se mantiene como la máxima ganadora del torneo, con 6 títulos, uno más que Brasil.
Los máximos ganadores del Mundial Sub 20
- Argentina (6 títulos, 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007)
- Brasil (5, 1983, 1985, 1993, 2003 y 2011)
- Portugal (2, 1989 y 1991)
- Serbia (2, 1987* y 2015)
- España (1999)
- Ghana (2009)
- Rusia (1977*)
- Alemania (1981)
- Inglaterra (2017)
- Francia (2013)
- Ucrania (2019)
- Uruguay (2023)
- Marruecos (2025)
Todos los campeones del Mundial Sub 20
- 1977 – Unión Soviética*
- 1979 – Argentina
- 1981 – Alemania
- 1983 – Brasil
- 1985 – Brasil
- 1987 – Yugoslavia*
- 1989 – Portugal
- 1991 – Portugal
- 1993 – Brasil
- 1995 – Argentina
- 1997 – Argentina
- 1999 – España
- 2001 – Argentina
- 2003 – Brasil
- 2005 – Argentina
- 2007 – Argentina
- 2009 – Ghana
- 2011 – Brasil
- 2013 – Francia
- 2015 – Serbia
- 2017 – Inglaterra
- 2019 – Ucrania
- 2021 – No se jugó por la pandemia del Covid-19
- 2023 – Uruguay
- 2025 – Marruecos
