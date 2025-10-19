Argentina sigue liderando: así quedó la tabla histórica de títulos del Mundial Sub 20 tras la victoria de Marruecos

Por la final del Mundial Sub 20 2025, la Selección Argentina cayó por 2-0 ante su par de Marruecos en el Estadio Nacional de Chile. Yassir Zabiri, en dos oportunidades, fue el goleador del conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi.

El combinado dirigido por Diego Placente había llegado a esta edición ya como el máximo ganador de la historia con 6 trofeos. Sin embargo, llevaba 18 años sin clasificarse a las semifinales de este torneo que se disputa cada dos años. Tras romper la racha, fueron por todo este domingo.

Sin embargo, el conjunto del norte de África, que buscaba su primera estrella, salió con todo a buscar su objetivo y así encontró una ventaja rápida de dos goles. Yassir Zabiri, con un golazo de tiro libre y otro remate en el segundo palo, puso el 2-0 hacia el entretiempo.

Hacia el entretiempo, Marruecos se defendió y logró mantener la diferencia, desatando efusivos festejos por su primera conquista a nivel Mundial. A pesar de la derrota, la Albiceleste se mantiene como la máxima ganadora del torneo, con 6 títulos, uno más que Brasil.

Los máximos ganadores del Mundial Sub 20

Argentina (6 títulos, 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007)

Brasil (5, 1983, 1985, 1993, 2003 y 2011)

Portugal (2, 1989 y 1991)

Serbia (2, 1987* y 2015)

España (1999)

Ghana (2009)

Rusia (1977*)

Alemania (1981)

Inglaterra (2017)

Francia (2013)

Ucrania (2019)

Uruguay (2023)

Marruecos (2025)

Todos los campeones del Mundial Sub 20

1977 – Unión Soviética*

1979 – Argentina

1981 – Alemania

1983 – Brasil

1985 – Brasil

1987 – Yugoslavia*

1989 – Portugal

1991 – Portugal

1993 – Brasil

1995 – Argentina

1997 – Argentina

1999 – España

2001 – Argentina

2003 – Brasil

2005 – Argentina

2007 – Argentina

2009 – Ghana

2011 – Brasil

2013 – Francia

2015 – Serbia

2017 – Inglaterra

2019 – Ucrania

2021 – No se jugó por la pandemia del Covid-19

2023 – Uruguay

2025 – Marruecos

