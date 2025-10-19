Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL SUB 20

Argentina sigue liderando: así quedó la tabla histórica de títulos del Mundial Sub 20 tras la victoria de Marruecos

La Albiceleste no pudo ante el combinado africano y se quedó con las ganas de sumar la séptima estrella.

Por Agustín Vetere

El Trofeo del Mundial Sub 20.
© GettyEl Trofeo del Mundial Sub 20.

Por la final del Mundial Sub 20 2025, la Selección Argentina cayó por 2-0 ante su par de Marruecos en el Estadio Nacional de Chile. Yassir Zabiri, en dos oportunidades, fue el goleador del conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi.

El combinado dirigido por Diego Placente había llegado a esta edición ya como el máximo ganador de la historia con 6 trofeos. Sin embargo, llevaba 18 años sin clasificarse a las semifinales de este torneo que se disputa cada dos años. Tras romper la racha, fueron por todo este domingo.

Sin embargo, el conjunto del norte de África, que buscaba su primera estrella, salió con todo a buscar su objetivo y así encontró una ventaja rápida de dos goles. Yassir Zabiri, con un golazo de tiro libre y otro remate en el segundo palo, puso el 2-0 hacia el entretiempo.

Hacia el entretiempo, Marruecos se defendió y logró mantener la diferencia, desatando efusivos festejos por su primera conquista a nivel Mundial. A pesar de la derrota, la Albiceleste se mantiene como la máxima ganadora del torneo, con 6 títulos, uno más que Brasil.

Los máximos ganadores del Mundial Sub 20

  • Argentina (6 títulos, 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007)
  • Brasil (5, 1983, 1985, 1993, 2003 y 2011)
  • Portugal (2, 1989 y 1991) 
  • Serbia (2, 1987* y 2015)
  • España (1999)
  • Ghana (2009)
  • Rusia (1977*)
  • Alemania (1981)
  • Inglaterra (2017)
  • Francia (2013)
  • Ucrania (2019)
  • Uruguay (2023)
  • Marruecos (2025)

Todos los campeones del Mundial Sub 20

  • 1977 – Unión Soviética*
  • 1979 – Argentina
  • 1981 – Alemania
  • 1983 – Brasil
  • 1985 – Brasil
  • 1987 – Yugoslavia*
  • 1989 – Portugal
  • 1991 – Portugal
  • 1993 – Brasil
  • 1995 – Argentina
  • 1997 – Argentina
  • 1999 – España
  • 2001 – Argentina
  • 2003 – Brasil
  • 2005 – Argentina
  • 2007 – Argentina
  • 2009 – Ghana
  • 2011 – Brasil
  • 2013 – Francia
  • 2015 – Serbia
  • 2017 – Inglaterra
  • 2019 – Ucrania
  • 2021 – No se jugó por la pandemia del Covid-19
  • 2023 – Uruguay
  • 2025 – Marruecos
Publicidad
Festejó con Messi y la Selección Argentina el título de Qatar 2022 y FIFA le prohibió entrar al Mundial 2026: el peculiar motivo

ver también

Festejó con Messi y la Selección Argentina el título de Qatar 2022 y FIFA le prohibió entrar al Mundial 2026: el peculiar motivo

Pancho Ferraro, ex DT de la Selección Argentina Sub 20: “Mastantuono me hace acordar a Messi”

ver también

Pancho Ferraro, ex DT de la Selección Argentina Sub 20: “Mastantuono me hace acordar a Messi”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Con Colapinto a la espera, Aron pilotará el Alpine de Gasly en la práctica del GP de México
FÓRMULA 1

Con Colapinto a la espera, Aron pilotará el Alpine de Gasly en la práctica del GP de México

Atento, Boca: la decisión de la FIFA con Milton Delgado luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20
Boca Juniors

Atento, Boca: la decisión de la FIFA con Milton Delgado luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20

Pese a la derrota, Messi les dedicó un emotivo posteo a los jugadores de la Selección Argentina
Mundial Sub 20

Pese a la derrota, Messi les dedicó un emotivo posteo a los jugadores de la Selección Argentina

Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20: jugador por jugador
Mundial Sub 20

Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20: jugador por jugador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo