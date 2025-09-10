Es tendencia:
Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección

En la Copa América, en el Monumental y ayer en Guayaquil. Ecuador es una de las piedras en el zapato para la Scaloneta, que anoche jugó su peor partido en años.

Por Toti Pasman

Es muy probable que el de anoche haya sido de los peores partidos de la Scaloneta en los 7 años de gestión de Lionel Scaloni, sino acaso el peor. La Selección Argentina no pateó al arco ante Ecuador. Esto último me parece preocupante.

Es verdad que faltó Messi, que no estuvo Cuti Romero, que Enzo Fernández ni siquiera viajó, Thiago Almada estaba lesionado y Julián Álvarez fue al banco… pero también es verdad que jugaron muchos titulares y campeones del mundo.

El Dibu, Montiel, Otamendi, Paredes, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Lautaro Martínez y Nico González, que también suele ser titular. Con jugadores así, no se puede jugar tan mal. No se puede terminar un partido sin generar al menos una situación de gol ante un difícil equipo como lo es Ecuador.

El equipo ecuatoriano siempre nos complica. En el Monumental, en la Copa América, donde hasta merecieron eliminarnos, y la noche de ayer, en la que nos ganaron muy bien.

Párrafo aparte para las polémicas de Wilmar Roldán. Para mi, el árbitro estuvo bien, qué quieren que les diga. La expulsión de Otamendi es irreprochable, bien expulsado. Y en el penal veo codazo de Tagliafico. Es más: en la imagen del VAR, pensé que al lateral izquierdo lo iban a echar también. En el segundo tiempo, encima, metió otro golpe arriba por el que lo pudieron haber expulsado. A Moisés Caicedo me parece que lo echa para compensar un poquito.

Para cerrar, quiero decir una cosa más. Quiero más Dibu Martínez. Es el único que sale a declarar que quiere jugar contra España en la Finalissima. Vamos a jugarla, hay que jugarla, ganarle a la flamante número 1 del mundo en el ranking FIFA. Hagamos como Dibu, el único campeón que quiere Finalissima, que quiere España y que quiere otro título antes del Mundial.

