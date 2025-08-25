Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toti Pasman

Franco Mastantuono, el recuperador

El pibe de 18 años ya fue titular nada menos que en el Real Madrid y mostró una personalidad que promete.

Por Toti Pasman

El pibe argentino ya cautiva a uno de los clubes más grandes del mundo.
© Getty ImagesEl pibe argentino ya cautiva a uno de los clubes más grandes del mundo.

Si hay una cualidad para destacar de Franco Mastantuono en sus primeros dos partidos en el Real Madrid es la cantidad y calidad de pelotas que recupera a favor del equipo, todas cerca del área rival, generando situaciones claras de gol para el Merengue.

Obviamente, también su personalidad. Hay que tener carácter para debutar en la Casa Blanca del fútbol mundial a los 18 años, al lado de monstruos como Mbappé, Vinicius, Valverde, Courtois, Carvajal y compañía.

Franquito se va soltando de a poco, toca mucho la pelota de primera, por ahora gambetea poco, corre mucho, se sacrifica por el equipo, pero aún así en cada partido tuvo una ocasión clara para marcar, gol que llegará en cualquier momento.

Franco Mastantuono, durante su debut en Real Madrid en el encuentro ante Osasuna por LaLiga, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. (Getty Images)

Franco Mastantuono, durante su debut en Real Madrid en el encuentro ante Osasuna por LaLiga, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. (Getty Images)

Que en su segundo partido sea titular con sólo una semana de entrenamiento vaya desde el arranque habla de la confianza que le tiene Xabi Alonso y el potencial que le ven al pibe de Azul en Madrid.

Xabi Alonso solo necesitó una frase para graficar el debut como titular de Franco Mastantuono en Real Madrid

ver también

Xabi Alonso solo necesitó una frase para graficar el debut como titular de Franco Mastantuono en Real Madrid

El pollo de River hace historia. Ya podemos decir que después de Higuain y Di María hay otro argentino figura en el Real Madrid. Por supuesto que los partidos con el Osasuna y el Oviedo son el comienzo de una larga historia que traerá clásicos, Champions, más todas las competencias que tiene un gigante como el Real Madrid en una temporada extenuante que tendrá el Mundial 2026 como la frutilla del postre.

Publicidad

Lo lindo es que da la impresión que puede pelear y ganarse el puesto compitiendo con Arda Guler, Brahim Díaz, Rodrygo o Gonzalo García, un Real Madrid terrenal, lejos de los galácticos del gordo Ronaldo, Figo, Beckham o Raúl, pero con el mismo presidente, Florentino Pérez, que si hay algo que conoce es el paladar de los merengues, y por algo apostó por el pibe criado en el River Camp, orgullo argentino. 

Xabi Alonso solo necesitó dos palabras para comparar a Franco Mastantuono con Mbappé

ver también

Xabi Alonso solo necesitó dos palabras para comparar a Franco Mastantuono con Mbappé

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones en Barcelona, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid

ver también

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones en Barcelona, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid

toti pasman
Toti Pasman

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Mastantuono se lleva una de las notas más altas en su debut como titular
Fútbol europeo

Mastantuono se lleva una de las notas más altas en su debut como titular

Mastantuono, titular en Real Madrid vs. Real Oviedo
Fútbol europeo

Mastantuono, titular en Real Madrid vs. Real Oviedo

Furor por Mastantuono en la previa vs. Real Oviedo
Fútbol europeo

Furor por Mastantuono en la previa vs. Real Oviedo

Boca hoy: el llamado de Riquelme a Cavani, la decisión de Russo y la palabra de Paredes
Boca Juniors

Boca hoy: el llamado de Riquelme a Cavani, la decisión de Russo y la palabra de Paredes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo