¿Gallardo se equivocó y los pibes de River merecen más chances?

Uno de los temas más sonados del Mundo River por estas semanas es ¿por qué jóvenes como Ian Subiabre y Agustín Ruberto no tienen chances desde la llegada de Marcelo Gallardo o siquiera un rol menor en el equipo?. Pese a la triple competencia y el hecho de que en el torneo doméstico hay partidos menores que no representarían un desafío mayúsculo, los juveniles no tienen lugar.

Mientrasa Martín Demichelis hace meses le cantaban con un estadio repleto que ponga a los pibes, Gallardo parece contar contra espalda para manejar los tiempos de los chicos.

Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, por ejemplo, fueron importantes en el segundo semestre de 2024. El Diablito ya se fue hacia Manchester City y sumó desde la llegada del Muñeco 968 minutos en 19 partidos, un promedio de 50 minutos por partido. Mientras que Mastantuono acumuló sumó 721 minutos en 20 encuentros, 36 minutos por partido.

Esto se explica en una razón y es que, al menos en 2024, el DT no los veía listos para la Primera de River. Pero ahora, además de eso, están tapados por una multitud de muy buenos futbolistas que llegaron en este mercado. Muchos de ellos de gran experiencia, motivo por el cual ante Instituto el promedio de edad en cancha del11 inicial del Muñeco fue de casi 32 años.

No está mal que jueguen e integren el 11, muchos de ellos son campeones del mundo, pero es algo paradigmático. Es una prueba de cómo el entrenador está confiando más en apellidos que le dan jerarquía, mentalidad y experiencia, en lugar de jóvenes con mucha proyección como por ejemplo Ruberto.

El punta anotó en el histórico 6 a 0 a Brasil en el Sudamericano, ya debutó en primera división hace un año, justamente el 31 de enero de 2024 anotó su primer gol en River, ante Lanús. Además, fue goleador del torneo de Reserva y fue llamado por Placente para el Sub 20.

Subiabre también cumple un año de su debut en Primera, también con Demichelis, el diario inglés The Guardian lo señaló como uno de los jugadores categoría 2007 que están destinados a ser estrellas internacionales, pero apenas ha tenido lugar con Gallardo.

Ahora la pelota la tiene el Muñeco, que supuestamente apostará por la continuidad de los juveniles una vez que vuelvan del Sudamericano Sub 20, veremos qué tanto lugar les da en las competencias que afronta River.

