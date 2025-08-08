Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Julián Álvarez y Lautaro Martínez generan que la Selección Argentina sea la envidia de todo Sudamérica

No pasa por un tema de soberbia, sino de una realidad. La Selección Argentina es envidiada por todo el continente por lo bien que hizo las cosas con el puesto de centrodelantero.

Por Julián Giacobbe

Julián Álvarez y Lautaro Martínez generan que la Selección Argentina sea la envidia de todo Sudamérica
© GettyJulián Álvarez y Lautaro Martínez generan que la Selección Argentina sea la envidia de todo Sudamérica

No es una cuestión soberbia, pedante o un típico porteñismo. Es un facto. En lo que respecta a delanteros de jerarquía y de nivel, la Selección Argentina es la envidia de todo Sudamérica.

Es que Lionel Scaloni tiene en sus filas a dos centrodelanteros de elite mundial como Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y según las necesidades de cada partido, puede contar con uno o con otro sin inmutarse o complicarse. Esto no sucede en ninguna otra selección del continente, ya que incluso el puesto del 9 es uno que le suele traer problemas a los demás combinados nacionales.

Para el seleccionado uruguayo, por ejemplo, recientemente se confirmó que Darwin Núñez saldrá de Liverpool rumbo al fútbol de Arabia Saudita. Si bien muchos intentan poner el campeonato saudí a competir con las grandes ligas europeas, la realidad es que está muy lejos de eso y son solo un puñado de equipos los que compiten con seriedad.

Darwin suma solo 3 goles en términos oficiales desde febrero, lo que sostiene que no es un gran presente. En Liverpool no era feliz, no tenía la confianza del entrenador y se marchó a Arabia para tener los minutos deseados. Ya sin Luis Suárez, y más allá de Núñez, Bielsa no encuentra un delantero goleador. Luciano Rodríguez tiene poquísimo gol, Agustín Álvarez es solo una promesa, y a Rodrigo Aguirre parece faltarle jerarquía para ser el atacante titular charrúa.

Brasil no se queda atrás. Hoy por hoy el 9 del Scratch es Matheus Cunha, que no es delantero punta natural. Pese a la gran cuota goleadora del equipo brasileño, la mayoría de los tantos se dieron por individualidades ajenas al rol del atacante. Ecuador, segundo en las Eliminatorias, tiene apenas 13 goles y no tienen un reemplazante natural de Enner Valencia.

A Paraguay le cuesta encontrar un titular en el puesto. Tony Sanabria, Alex Arce y Gabriel Ávalos pelean en la posición, pero sin asegurarse el lugar en el 11 inicial. Y ni hablar de casos como Perú, Venezuela o Chile, que no han realizado el recambio y siguen necesitando de delanteros históricos para el puesto.

Publicidad

Colombia tiene jerarquía con James Rodríguez y Luis Díaz, grandes llegadores al área, pero en la zona del 9 se reparten minutos Jhon Córdoba y Jhon Durán. Córdoba tuvo una buena Copa América, pero luego de ello llegó la sequía. Y Durán tuvo altibajos en la selección, con un devenir insólito en su carrera, ya que en apenas seis meses pasó de la Premier League a Arabia, y de Arabia a Turquía.

La realidad de Argentina con los delanteros

En las antípodas encontramos las situaciones de Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El bahiense cerró la temporada pasada con 24 goles, una final de Champions en el lomo y la nominación al Balón de Oro, mientras que el ex Manchester City convirtió 29 tantos en su primera campaña de un apático Atlético de Madrid. En términos grupales, sus equipos dejaron que desear, pero sus rendimientos individuales son envidiables para cualquier delantero.

Y como si fuera poco, atrás de ellos aparecen otras opciones interesantes como Taty Castellanos, Santiago Castro y Lucas Beltrán. Argentina lleva más de dos años anotando al menos un gol en cada partido, y en gran parte es gracias a los centrodelanteros del equipo de Scaloni. Es por esto que el combinado albiceleste es la envidia de todo el continente.

Publicidad
julián giacobbe
Julián Giacobbe

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Mientras Alexis Mac Allister gana 10.3 millones, este es el salario de Lautaro Martínez en Inter
Fútbol Internacional

Mientras Alexis Mac Allister gana 10.3 millones, este es el salario de Lautaro Martínez en Inter

Los 2 jugadores argentinos nominados al Balón de Oro 2025
Fútbol Internacional

Los 2 jugadores argentinos nominados al Balón de Oro 2025

Botafogo y Flamengo quieren a Taremi, compañero de Lautaro Martínez
Fútbol europeo

Botafogo y Flamengo quieren a Taremi, compañero de Lautaro Martínez

David Abraham, en exclusiva: su idolatría en Alemania, el no de Independiente y su retiro prematuro
Entrevista

David Abraham, en exclusiva: su idolatría en Alemania, el no de Independiente y su retiro prematuro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo