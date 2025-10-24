Nico Paz depende de sí mismo para ser titular en la Selección Argentina durante el Mundial 2026

Nico Paz la está rompiendo toda y ya se presenta como un candidato a titular en la Selección Argentina pensando en la Copa del Mundo del 2026. El líder ofensivo del Como ya despertó interés en otros gigantes de Italia como Inter y Milan y podría dar el salto a un equipo de mayor envergadura antes del Mundial.

No hay que olvidar tampoco que Nico Paz hizo inferiores Real Madrid y el equipo español tiene una opción de recompra para su quedarse con su pase si realmente lo consideran necesario.

En el club que dirige Cesc Fábregas, el chico se está transformando en uno de los mejores jugadores de la liga italiana y uno de los más influyentes en zonas ofensivas entre las cinco grandes ligas. En lo numérico, de hecho, es el líder de creaciones de ataque entre todos los futbolistas de los certámenes top de Europa.

4 goles, 4 asistencias y cuatro veces MVP del partido en los 7 partidos que lleva la Serie A actual. Más allá de las cuestiones de ataque, Nico Paz también se ha ido perfeccionando en lo que son sus puntos débiles dentro del juego: mejoró mucho el uso de su pierna derecha y las cuestiones defensivas. Hoy, es un volante central o mediapunta muy completo.

Respecto a la Selección Argentina, creo que Nico Paz puede ganarse ese lugar de importancia en el equipo de Lionel Scaloni en la previa del Mundial 2026. Salvo alguna cuestión inesperada, estará en la lista de convocados para la contienda global. ¿Tiene lugar para ser titular? Hoy por hoy, la realidad es que parece que no.

Es que el seleccionado campeón del mundo tiene hasta 14 jugadores titulares que suelen alternar entre sí, y esto se ha visto en los últimos partidos de Argentina. Nico Paz, allí, corre apenas por atrás de nombres como Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y hasta Lionel Messi. Sin embargo, tampoco se lo puede descartar por completo, y más si su temporada se mantiene con los registros actuales.

Las condiciones para ser titular en la Selección las tiene, y las demuestra en el día a día del Como. El fútbol del equipo italiano pasa y depende en un 100% de él, y acá es donde tendrá un desafío personal que podría definir su futuro en la Albiceleste. ¿Se animará a tener ese mismo liderazgo dentro de la Selección? Es difícil que pase, pero no imposible. Tiene con qué para ser un talento diferencial que, ojalá, se aproveche en el combinado nacional.