River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores

Una performance fría, helada. Un papelón de River en el Monumental ante Palmeiras, que lo dejó a un paso de quedar eliminado en cuartos de final.

Por Toti Pasman

River vs. Palmeiras (Toti Pasman)
© GettyRiver vs. Palmeiras (Toti Pasman)

Primer tiempo frío eh, helado como la Cordillera de lo Andes. La verdad, un papelón de River ante Palmeiras, que superó táctica y futbolísticamente al equipo de Marcelo Gallardo. En la etapa inicial pudo haber superado por 3 a 0 o 4 a 0 al equipo local y terminó haciéndole precio con los dos goles.

Lo único bueno de River fue su gente. Chapeau para los hinchas de River presentes en el Monumental. Realmente emocionante. De parte de los jugadores y de Gallardo… otra vez un equipo brasileño, otra vez una derrota, otra vez una línea de cinco no trabajada y otra vez un partido en el que no estuvieron a la altura. Y eso que era el partido más importante del año, que terminó en un baile de Palmeiras.

Y una perlita. Mariano Closs fue más fanático que Lito Costa Febre, que el Tano Santarsiero. Está para hacer la partidaria de River, pidiendo un penal que para mi no fue, de Weverton cuando sale con los puños. No vieron el offside y dijeron que el 2-1 estuvo bien.

La realidad es que River termina decorando un resultado sobre el final y evitó una catástrofe, pero no es una situación sencilla para el equipo de Gallardo y resulta difícil que la gente de River crea, parafraseando al Muñeco. ¿En qué va a creer la gente con este equipo? Si no juega bien, si no tiene funcionamiento ni fútbol. El mejor fue Juanfer Quintero, que entró en el segundo tiempo recién.

Está muy complicada la cosa. Tiene un pie afuera de la Copa Libertadores por un pésimo resultado de local, donde se suponía que debía ganar o, de mínima, empatar.

