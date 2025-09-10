Scaloni desperdició la última fecha FIFA de la Selección Argentina por los puntos antes del Mundial 2026

Quedó la sensación de que Lionel Scaloni no aprovechó un montón de cuestiones en esta fecha FIFA que podían haber sido importantes para el devenir de la Selección Argentina. Eso se siente hoy, con el diario del lunes e independientemente de los resultados obtenidos.

Sí, es verdad que Argentina goleó de local contra Venezuela, pero después perdió con Ecuador en Guayaquil y el balance por los puntos terminó siendo regular. Sobre todo, porque la Selección ya no dependía de ganar porque ya estaba clasificada al Mundial y se había asegurado ser líder de las Eliminatorias.

Es justamente por esto que Scaloni terminó desperdiciando el desarrollo de esta fecha FIFA, que es la última de carácter oficial antes del Mundial del año que viene. Un asterisco aparte con la Finalissima, que todavía es una incertidumbre que se juegue por las trabas que impone la Selección de España.

Más allá de la inclusión de Franco Mastantuono como titular ante Venezuela, y su ingreso ante Ecuador con la 10 en la espalda, es una lástima que hayan existido tan pocas pruebas de parte del entrenador en un partido oficial.

Nico Paz solo sumó 10 minutos de 180 posibles, los laterales -puestos de preocupación para el futuro- nuevamente tuvieron los mismos nombres y no hubo lugar a tiempo en cancha para Julio Soler o Juan Foyth por la derecha (jugó como central en Guayaquil ante la expulsión de Otamendi), Alan Varela fue citado y apenas estuvo en el banco de suplentes en el segundo partido. Y así, muchos más casos.

Me sorprendieron varias decisiones de estos dos partidos, sobre todo porque era una gran oportunidad para pruebas por los puntos y se dejó pasar. Repito, da la sensación que la fecha FIFA fue desperdiciada por la Selección Argentina, ya que las conclusiones que Lionel Scaloni podía sacar, en cancha, sobre algunos futbolistas, no se pudieron realizar debido a que no se les dio la oportunidad. Quedarán amistosos y la potencial Finalissima para hacerlo antes del inicio del Mundial 2026.

