Consternación absoluta: un luchador de Muay Thai falleció a los 31 en pleno combate

El mundo deportivo quedó en shock después de lo que fue la trágica muerte de Isaac T. Johnson, el luchador de Muay Thai que falleció en pleno combate de peso pesado ante Corey Newell.

La dolorosa situación ocurrió después del tercer asalto, dentro del Cicero Stadium de Chicago, donde se realizaba una competición de Matador Fighter Challenge. Y si bien fue trasladado de urgencia al centro médico de la Universidad de Loyola, el luchador, que también se desempeñaba como productor musical y DJ, no sobrevivió a los múltiples intentos de los especialistas para salvarle la vida.

El promotor del evento, Joe Goytia, fue quien confirmó la tristísima noticia por medio de sus redes sociales. “Esta es una publicación que nunca esperaba hacer. La pasada noche uno de los luchadores de nuestro evento, Isaac Johnson, se desplomó al finalizar su pelea. Recibió atención médica por el equipo médico presente y fue trasladado al hospital. Me informaron a la 1:30 de la madrugada que él no logró sobrevivir“, escribió.

“No tengo palabras para expresar cómo me siento. Todo lo que puedo decir es mostrar mis más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros. Conoceremos más sobre lo sucedido cuando se revele el informe médico”, añadió Goytia para despedir a Johnson.

Tras el doloroso hecho, la policía de Chicago inició la investigación y se anunció que practicarán una autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento. Incluso, desde la cadena NBC sostienen que la velada había sido anunciada como “el mejor evento de MMA y tailandés, donde los guerreros locales se enfrentarán en combates de alto riesgo y alta intensidad”.

Cabe destacar que la función contaba con servicio médico en pista, pero a pesar de la rapidez con la que actuaron para salvar la vida de Johnson, las maniobras de RCP y primeros auxilios no lograron evitar el tristísimo deceso.

El comunicado de la familia de Isaac T. Johnson

A muchos, Isaac (Lord Haiti) Timothy Johnson, Awó Ifasayò, fue un productor musical, curador de vibras, amante de las artes marciales, DJ y un creativo emprendedor de OMS Organics. Para nosotros fue un hijo, padre, hermano y familiar. Mientras lamentamos una tragedia tan repentina, pedimos que respeten a sus seres queridos y honren su legado en este momento.

Isaac no era solo un peleador de Muay Thai: tenía una pasión por las artes marciales como pasatiempo. El 21 de noviembre, nuestro amado perdió la vida en el Matador Fighter Challenge en el estadio Cicero. Estamos reuniendo más información sobre este hecho.

Pedimos que respeten a la familia mientras lamentamos esta enorme pérdida. Queremos agradecer a todos por la demostración de amor y apoyo que hemos recibido. Por favor, manténganlo en sus pensamientos y oraciones mientras despedimos su hermosa alma.

