Fue el prímer jugador abiertamente gay en la NBA y tras su retiro anunciaron que padece cáncer cerebral: “Apoyo y oraciones”

Tuvo la posibilidad de enfrentarse a grandes leyendas de la NBA como Michael Jordan y Kobe Bryant, y hasta 2009 estuvo en pareja con Carolyn Moos, la ex basquetbolista estadounidense que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles. A los pocos años de haber cancelado su boda, Jason Collins declaró públicamente su homosexualidad.

El ex pívot de Boston Celtics, que también pasó por Houston Rockets y Atlanta Hawks, se retiró en 2014. De allí en adelante, se alejó de los fantasmas que perseguieron durante años y vivió con mayor tranquilidad. Incluso, blanqueó su relación con el productor de cine Brunson Green. Pero ahora su vida corre muchísimo peligro, ya que fue diagnosticado con un tumor cerebral e inició con el tratamiento médico.

La noticia salió a la luz por un comunicado de las autoridades de la National Basketball Association, donde exclamaron que “Jason y su familia dan la bienvenida a su apoyo y oraciones, y piden amablemente privacidad mientras dedican su atención a la salud y el bienestar de Jason”.

Antes de que se retirara de la actividad profesional en Brooklyn Nets, Collins lució el dorsal 98 para honrar a Matthew Shepard, ex alumno de la Universidad de Wyoming, quien fue asesinado en 1998. Dicho caso trajo la atención internacional e impactó en la legislación estatal y federal de crímenes de odio. De hecho, hasta que le diagnosticaran la enfermedad, se encontraba activo en la comunidad de NBA Cares y es uno de los deportistas que se compromete a hablar en público para crear mayor visibilidad e inclusión en los deportes.

Jason Collins en un partido entre Atlanta Hawks y San Antonio Spurs. (Kevin C. Cox/Getty Images)

El oriundo de Northridge, en 2023, reflexionó sobre cómo los aficionados perciben a los atletas profesionales, y destacó que resta muchísimo trabajo por delante respecto a aquellos deportistas que revelan su orientación sexual. “Necesitamos más y más atletas masculinos para dar un paso adelante para que podamos llegar a ese día cuando, después de que termine el juego, el otro significativo de todos está en la sala familiar esperándolos junto con todos los demás, independientemente del género”, dijo en The Athletic.

¿Dónde jugó Jason Collins?

Jason Collins fue drafteado por Houston Rockets en 2001, en el puesto 18, y luego tuvo una carrera que, a pesar de que no logró ningún anillo, lo vio desempeñarse en siete franquicias de la NBA.

New Jersey Nets (2001-2008)

Memphis Grizzlies (2008)

Minnesota Timberwolves (2008-2009)

Atlanta Hawks (2009-2012)

Boston Celtics (2012-2013)

Washington Wizards (2013)

Brooklyn Nets (2014)

