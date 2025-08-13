Michael Jordan omitió a Kobe Bryant y LeBron James y eligió al mejor quinteto de la historia de la NBA: “Sin dudarlo un segundo”

Durante la década de 1990, cuando Kobe Bryant irrumpió en la NBA, muchos especialistas llegaron al punto de posicionarlo apenas un escalón por debajo de Michael Jordan, a quien consideraron (y aún consideran) como el mejor de toda la historia. Sí, a pesar de que el rendimiento de LeBron James y Stephen Curry provocara que, en la actualidad, existiera una nueva disputa.

Más allá de las elecciones a nivel individual, en más de una ocasión a los ex basquetbolistas se les ha consultado por el mejor quinteto que hayan integrado, o en todo caso, el que consideran como el más grande de todos los tiempos, teniendo la posibilidad de agrupar a estrellas estelares. Y el que se metió en el juego fue Jordan.

A la hora de referirse a los basquetbolistas que integrarían al equipo más difícil de vencer y se quedaría con todos los récords, solamente optó por elegir a uno de los que formó parte de la época dorada de Chicago Bulls: el alero Scottie Pippen. “Sin dudarlo un segundo, elijo a aquellos que conozco, jugué contra ellos y con ellos”, reveló. Y el oriundo de New York prosiguió a la elección: “Hakeem Olajuwon, Magic Johnson, Scottie Pippen, James Worthy y yo”, soltó MJ23.

“Todas las noches asumían sus responsabilidades y se presentaban todas las noches”, manifestó en octubre de 2019 a través de un diálogo con Today Show, envío de la cadena NBC, cuando le tocó argumentar los motivos de su elección. Pero como si fuese poco, también aprovechó el tiempo para hablar de Curry, el base de Golden Estate Warriors.

Pese a que es considerado como uno de los mejores de la historia, para Air Jordan aún no está en el lote de aquellos basquetbolistas que dejaron una gran huella dentro del deporte que reina en Estados Unidos. “Espero que no se moleste, pero… Es un gran jugador, pero no de la talla del Salón de la Fama, todavía”, exclamó el ex North Carolina Tar Heels.

El mítico Michael Jordan.

Todos los premios que logró Michael Jordan

6 veces campeón de la NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

(1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) 6 veces MVP de las finales (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

(1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) 5 veces MVP de la temporada (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

(1988, 1991, 1992, 1996, 1998) 14 veces All-Star (no participó en el de la temporada 1985-1986 por lesión)

2 medallas de oro olímpicas (Los Ángeles 1984, Barcelona 1992)

Mejor defensor del año (1988)

Rookie del año (1985)

11 veces en el mejor quinteto de la NBA (10 en el primer equipo, 1 en el segundo)

9 veces en el mejor quinteto defensivo de la NBA (todas ellas en el primer equipo)

2 veces campeón del concurso de Mates de la NBA (1987, 1988)

Naismith College Player of the Year (1984)

Premio John R. Wooden (1984)

Trofeo Adolph Rupp (1984)

ACC Men’s Basketball Player of the Year (1983-84)

Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos (Caracas, 1983)

Deportista del año (Sports Illustrated, 1991)

Elegido uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA en 1996

Miembro del Basketball Hall of Fame (clase 2009)​

Elegido en el Equipo del 75 aniversario de la NBA en 2021