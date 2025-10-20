Impacto en el deporte: murió a los 29 años el Gran Maestro Daniel Naroditsky

El mundo del ajedrez está de luto por la muerte de Daniel Naroditsky. La FIDE y el Charlotte Chess Center confirmaron la trágica partida del Gran Maestro de solo 29 años. El estadounidense era más que un gran jugador de esta disciplina, por lo que su fallecimiento generó fuerte impacto este lunes.

Además de destacarse sobre el tablero, Danya aportaba al crecimiento del ajedrez a través del rol de comentarista, además de haber sido autor de libros y columnas al respecto en importantes diarios. Hasta el momento, no se dieron a conocer los motivos de su muerte, inesperada por su corta edad.

“Falleció el Gran Maestro Daniel Naroditsky. Fue un talentoso ajedrecista, comentarista y educador. La FIDE expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, anunció la Federación Internacional de Ajedrez en sus redes sociales.

En la misma línea, su equipo, el Charlotte Chess Center, compartió condolencias: “La familia Naroditsky comparte la triste noticia del inesperado fallecimiento de Daniel. Daniel fue un talentoso ajedrecista, educador y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística. Solicitamos privacidad durante el duelo de la familia”.

Naroditsky se convirtió en Gran Maestro con solo 18 años y, desde pequeño, demostró su talento en los grandes torneos al ganar por ejemplo el Mundial Sub 12. Compartía su pasión a través de canales de YouTube y Twitch. Entre todas sus redes sociales acumulaba más de un millón de suscriptores con los que coincidía en el amor por el ajedrez.

