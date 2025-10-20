Es tendencia:
logotipo del encabezado
ACTUALIDAD

Impacto en el deporte: murió a los 29 años el Gran Maestro Daniel Naroditsky

La Federación Internacional de Ajedrez dio a conocer este lunes la trágica noticia.

Por Agustín Vetere

Daniel Naroditsky falleció a los 29 años.
© FIDE_chessDaniel Naroditsky falleció a los 29 años.

El mundo del ajedrez está de luto por la muerte de Daniel Naroditsky. La FIDE y el Charlotte Chess Center confirmaron la trágica partida del Gran Maestro de solo 29 años. El estadounidense era más que un gran jugador de esta disciplina, por lo que su fallecimiento generó fuerte impacto este lunes.

Además de destacarse sobre el tablero, Danya aportaba al crecimiento del ajedrez a través del rol de comentarista, además de haber sido autor de libros y columnas al respecto en importantes diarios. Hasta el momento, no se dieron a conocer los motivos de su muerte, inesperada por su corta edad.

“Falleció el Gran Maestro Daniel Naroditsky. Fue un talentoso ajedrecista, comentarista y educador. La FIDE expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, anunció la Federación Internacional de Ajedrez en sus redes sociales.

En la misma línea, su equipo, el Charlotte Chess Center, compartió condolencias: “La familia Naroditsky comparte la triste noticia del inesperado fallecimiento de Daniel. Daniel fue un talentoso ajedrecista, educador y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística. Solicitamos privacidad durante el duelo de la familia”.

Naroditsky se convirtió en Gran Maestro con solo 18 años y, desde pequeño, demostró su talento en los grandes torneos al ganar por ejemplo el Mundial Sub 12. Compartía su pasión a través de canales de YouTube y Twitch. Entre todas sus redes sociales acumulaba más de un millón de suscriptores con los que coincidía en el amor por el ajedrez.

Publicidad
Reunión cumbre entre la cúpula de Alpine y Colapinto: se reveló cuando aclararán la polémica con Gasly en el GP de Austin

ver también

Reunión cumbre entre la cúpula de Alpine y Colapinto: se reveló cuando aclararán la polémica con Gasly en el GP de Austin

Salió campeón y se fue a la B con River, denunció a un árbitro tras ser agredido y ahora erró el penal que valía un ascenso

ver también

Salió campeón y se fue a la B con River, denunció a un árbitro tras ser agredido y ahora erró el penal que valía un ascenso

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Colapinto recibió el apoyo de una leyenda de la Fórmula 1 en medio de la polémica por su sobrepaso a Gasly: “Eso es correr”
FÓRMULA 1

Colapinto recibió el apoyo de una leyenda de la Fórmula 1 en medio de la polémica por su sobrepaso a Gasly: “Eso es correr”

Se terminó el debate: se reveló por qué Colapinto hizo lo correcto al sobrepasar a Gasly en el GP de Estados Unidos
FÓRMULA 1

Se terminó el debate: se reveló por qué Colapinto hizo lo correcto al sobrepasar a Gasly en el GP de Estados Unidos

Quintero se enojó con Salas durante el triunfo de River y Gallardo le dio la razón
River Plate

Quintero se enojó con Salas durante el triunfo de River y Gallardo le dio la razón

Javier Saviola omitió a Messi y reveló por cuál jugador tiene debilidad: “Está entre los mejores del mundo”
Fútbol Internacional

Javier Saviola omitió a Messi y reveló por cuál jugador tiene debilidad: “Está entre los mejores del mundo”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo