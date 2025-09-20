Qué canal pasa Argentina vs. Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley

Después de hacer historia venciendo a Francia en el último partido de la fase de grupos, la Selección Argentina sigue su camino en el Mundial de Vóley Filipinas 2025 y dirá presente en los octavos de final. Este domingo a partir de las 4:30, el equipo de Marcelo Méndez chocará ante Italia.

El conjunto albiceleste hizo una fase de grupos perfecta, ganando en sus tres presentaciones. Fue 3-2 ante Finlandia, 3-1 sobre Corea del Sur y 3-2 ante los galos. Ahora, buscará meterse entre los ocho mejores de la competencia ante el combinado europeo.

A diferencia de Argentina, Italia no llega invicto a esta instancia. Luego de un contundente 3-0 sobre Argelia en su debut, cayó 3-2 ante Bélgica en la segunda jornada y complicó su clasificación. Finalmente, en la última fecha, se impuso por 3-0 sobre Ucrania y clasificó como escolta.

Qué canal pasa Argentina vs. Italia por el Mundial de Vóley

El encuentro entre Argentina e Italia, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Vóley Filipinas 2025, se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre a las 4:30 (hora de Argentina). Dicho compromiso se podrá ver únicamente a través de la pantalla de DSports.

El plantel de Argentina para el Mundial de Vóley

Armadores : (15) Luciano De Cecco, (77) Matías Giraudo y (1) Matías Sánchez.

: (15) Luciano De Cecco, (77) Matías Giraudo y (1) Matías Sánchez. Opuestos : (16) Pablo Kukartsev y (6) Germán Gómez.

: (16) Pablo Kukartsev y (6) Germán Gómez. Receptores punta : (7) Luciano Palonsky, (17) Luciano Vicentin, (3) Jan Martínez, (11) Manuel Armoa y (29) Ignacio Luengas.

: (7) Luciano Palonsky, (17) Luciano Vicentin, (3) Jan Martínez, (11) Manuel Armoa y (29) Ignacio Luengas. Centrales : (8) Agustín Loser, (4) Joaquín Gallego y (22) Nicolás Zerba.

: (8) Agustín Loser, (4) Joaquín Gallego y (22) Nicolás Zerba. Líbero: (9) Santiago Danani.