Qué canal pasa Argentina vs. Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley

El equipo dirigido por Marcelo Méndez se medirá con otra potencia en Filipinas. Todo lo que tenés que saber.

Por Joaquín Alis

Después de hacer historia venciendo a Francia en el último partido de la fase de grupos, la Selección Argentina sigue su camino en el Mundial de Vóley Filipinas 2025 y dirá presente en los octavos de final. Este domingo a partir de las 4:30, el equipo de Marcelo Méndez chocará ante Italia.

El conjunto albiceleste hizo una fase de grupos perfecta, ganando en sus tres presentaciones. Fue 3-2 ante Finlandia, 3-1 sobre Corea del Sur y 3-2 ante los galos. Ahora, buscará meterse entre los ocho mejores de la competencia ante el combinado europeo.

A diferencia de Argentina, Italia no llega invicto a esta instancia. Luego de un contundente 3-0 sobre Argelia en su debut, cayó 3-2 ante Bélgica en la segunda jornada y complicó su clasificación. Finalmente, en la última fecha, se impuso por 3-0 sobre Ucrania y clasificó como escolta.

Qué canal pasa Argentina vs. Italia por el Mundial de Vóley

El encuentro entre Argentina e Italia, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Vóley Filipinas 2025, se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre a las 4:30 (hora de Argentina). Dicho compromiso se podrá ver únicamente a través de la pantalla de DSports.

El plantel de Argentina para el Mundial de Vóley

  • Armadores: (15) Luciano De Cecco, (77) Matías Giraudo y (1) Matías Sánchez.
  • Opuestos: (16) Pablo Kukartsev y (6) Germán Gómez.
  • Receptores punta: (7) Luciano Palonsky, (17) Luciano Vicentin, (3) Jan Martínez, (11) Manuel Armoa y (29) Ignacio Luengas.
  • Centrales: (8) Agustín Loser, (4) Joaquín Gallego y (22) Nicolás Zerba.
  • Líbero: (9) Santiago Danani.
